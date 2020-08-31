Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 августа подписал Указ № 326, которым в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект Рамочного соглашения между Беларусью и Фондом международного развития ОПЕК. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Главы белорусского государства.
На проведение переговоров по проекту Рамочного соглашения и его подписание уполномочено Министерство экономики.
Фото: архив БЕЛТА
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Лукашенко одобрил проект Рамочного соглашения с Фондом международного развития ОПЕК
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