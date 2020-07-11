Лукашенко одобрил проект протокола об изменениях в соглашение о российском кредите на БелАЭС

Александр Лукашенко подписал указ №263 "О проекте международного договора", которым одобрил проект протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией о предоставлении правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Проект протокола одобрен в качестве основы для переговоров. На их проведение и подписание протокола уполномочено правительство Беларуси.

Еще одним указом Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для переговоров проект протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами Беларуси и России о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции. Глава государства уполномочил белорусское правительство на проведение переговоров по проекту протокола и подписание документа. В соответствии с указом, протокол будет временно применяться с даты его подписания до вступления в силу.

Напомним, что в июне проект протокола о внесении изменений в соглашение о предоставлении Беларуси кредита для строительства АЭС было одобрено правительством России. Предполагается продление периода использования кредита на два года - до конца 2022-го. Кроме того, устанавливается фиксированная процентная ставка по кредиту в размере 3,3% годовых, а также переносится дата начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023-го.