Александр Лукашенко, выступая с заключительным словом на VI Всебелорусском народном собрании, заявил:
– Предлагали разные варианты: воссоединения Западной Беларуси, воссоединения Советской Беларуси и так далее. И разработать, если успеем, в этом году было бы неплохо, потому что Год единства, установить некий мемориал или памятник в городе-герое Минске.
Александр Лукашенко согласен с тем, что эти вопросы нужно решить. Поэтому предложил проработать их в Администрации Президента и в Правительстве и принять соответствующее решение.
– Это хорошее предложение, – заключил Глава государства.
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Лукашенко одобрил предложение установить праздник – День народного единства
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Фото: Александр КУШНЕР