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  2. Лукашенко: одной из ключевых гибридных угроз сегодня является сложная обстановка на нашей государственной границе

Лукашенко: одной из ключевых гибридных угроз сегодня является сложная обстановка на нашей государственной границе

Президент Беларуси заявил об этом, принимая решения о новых назначениях в системе государственной безопасности. Александр Лукашенко указал на очевидное:
 
- Польша и Литва целенаправленно обвиняют Беларусь в якобы искусственном создании миграционного кризиса. При этом проводят спецоперации по созданию каналов убытия мигрантов из мест содержания на территорию Германии и Франции, массово и цинично нарушая права человека.
 
Президент уточнил:
 
- Я это говорю для того, чтобы немцы наконец-то проснулись с французами, да и англичанами, другими странами и посмотрели, что происходит с этими мигрантами в Польше и Литве.

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