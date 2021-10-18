Лукашенко: одной из ключевых гибридных угроз сегодня является сложная обстановка на нашей государственной границе

Президент Беларуси заявил об этом, принимая решения о новых назначениях в системе государственной безопасности. Александр Лукашенко указал на очевидное:



- Польша и Литва целенаправленно обвиняют Беларусь в якобы искусственном создании миграционного кризиса. При этом проводят спецоперации по созданию каналов убытия мигрантов из мест содержания на территорию Германии и Франции, массово и цинично нарушая права человека.



Президент уточнил:



- Я это говорю для того, чтобы немцы наконец-то проснулись с французами, да и англичанами, другими странами и посмотрели, что происходит с этими мигрантами в Польше и Литве.



Будет дополнено.