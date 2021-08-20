Лукашенко объяснил, в чем он видит будущую роль Всебелорусского народного собрания

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, в чем он видит роль Всебелорусского народного собрания, полномочия которого планируется отдельно прописать в обсуждаемом обновленном варианте Конституции. Соответствующие заявления Глава государства сделал сегодня на церемонии вручения госнаград представителям силовых ведомств, пишет БЕЛТА.
"Молодые ребята тут сидят. Им строить эту Беларусь. Наше поколение многое сделало. И когда я говорю о Конституции, роль Всебелорусского народного собрания я вижу в том, чтобы наше поколение - Вольфовичей, Тертелей, Кубраковых даже, несмотря на его молодость (нынешние руководители Госсекретариата Совета безопасности, КГБ и МВД. - Прим. БЕЛТА), - мы могли отойти и не мешать молодежи строить государство. Отойти на какие-то запасные позиции (военные меня поймут), чтобы видеть, что происходит в стране. И если кто-то дрогнет, мужики, мы с этих позиций должны подключиться", - сказал Глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул: вопрос совсем не в том, что он якобы хочет до смерти держать власть в стране. "Да глупость полная. Я, если уж по-человечески, просто хочу хоть несколько лет пожить нормальной жизнью. Я ведь ее и не видел. Тот, кто является хоть небольшим руководителем, он меня поймет, что такое жизнь руководителя. Это с утра до вечера над тобой такой груз и такой пресс, что дальше некуда. Поэтому вопрос не во мне. Вопрос в том, что будет потом", - подчеркнул белорусский лидер.
Он также отметил, что на будущее важно гарантировать спокойную жизнь как для представителей силовых структур, так и общества в целом: "Что с вами будет? Ладно, пришел какой-то Президент (все хороши, когда идут), власть портит людей, это правда. Испортился и начал крушить, ломать. А что будет с вами, людьми? Чтобы не вернулась середина 90-х, вы помните, когда люди боялись в погонах по Минску ходить. Когда я стал Президентом, мне пришлось на колено это все ломать после этих Шушкевичей и нацменов. Вот это не должно вернуться".
"Поэтому надо делать нормальную Конституцию. Без всякого двоевластия. Чтобы Президент был Президентом, Главой государства, и так далее и тому подобное", - подчеркнул Глава государства.
Но Всебелорусское народное собрание, по словам Александра Лукашенко, надо сформировать таким образом, чтобы оно представляло интересы всего общества. "Если вдруг дрогнет кто-то, придут новые люди в погонах (если они там щиты сложат, а ведь так было в мире, и не в одной стране). Или предательство по типу Украины, когда Президент предал своих ребят, бросил и улетел. Вот тогда Всебелорусское народное собрание должно собраться и принять все решения", - сказал белорусский лидер.
"Какие это будут функции, полномочия, мы вместе определим", - добавил Александр Лукашенко.
Фото: БЕЛТА