Президент обращает внимание ученых на активную деятельность зарубежных «охотников за головами». Это необходимо учитывать для сохранения интеллектуального потенциала нации. Александр Лукашенко отметил:
– Многие страны, ориентированные на технологическое лидерство, имеют обученных специалистов, которые высматривают на международных олимпиадах и соревнованиях талантливых юных математиков, химиков, программистов. И их тащат к себе.
По мнению Главы государства, если молодой человек съездил, поучился и вернулся на Родину, привез этот багаж, это будет приветствоваться.
Также ключевой задачей будущей пятилетки Президент назвал развитие регионов. По его словам, в областных и районных городах нужно создавать больше условий для работы ученых.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
481
Лукашенко: обучение за рубежом и возвращение в страну молодых ученых мы будем приветствовать
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter