Лукашенко обсудил с главой ГТК переориентацию белорусских грузов

На встрече с председателем ГТК Юрием Сенько Президент поинтересовался ситуацией на границах с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной:
– Особенно что касается Литвы и Латвии. Как вы мне докладываете, почти 40% грузовиков, которые везут грузы в Беларусь, в этом году идут из Литвы и Латвии. Это огромный объем. Если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть.
Александр Лукашенко напомнил, что Беларусь и Россия сейчас обсуждают переориентацию белорусских грузов (нефтепродуктов, калийных удобрений и других товаров) с балтийского направления на порт Усть-Луга:
– Как Таможенный комитет видит переориентацию этих грузов? И в развитие этого – наши логистические центры. У нас созданы мощные логистические центры. Очень многие услуги, в том числе для наших субъектов хозяйствования и для субъектов стран ЕАЭС, оказываются в той же Литве. Но, насколько я информирован, эти услуги мы можем оказать этим перевозчикам в Беларуси. Как вы видите решение этой проблемы?
Юрий Сенько доложил Главе государства, что за восемь месяцев этого года таможенную границу Беларуси со странами Балтии, Польши и Украины пересекли 71 млн т товаров. Это на 15% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
– На это повлияла в том числе Россия, которая на 30% снизила объем нефтепродуктов для стран Западной Европы. Наше уменьшение экспорта и импорта произошло только на 10%, – уточнил Юрий Сенько. – В основном это железнодорожный транспорт. На автомобильных пунктах пропуска ситуация на границе практически не отразилась, лишь только в начале пандемии, когда было общее снижение покупательской активности населения как в Европе, так и в странах ЕАЭС.
По словам Юрия Сенько, с июня все потоки восстанавливаются, добавляется примерно по 300 машин в сутки:
– Пропускная способность наших пунктов пропуска позволяет это все оформлять. В первоочередном порядке принимаются к оформлению те грузы медицинского назначения, которые следуют в адрес наших субъектов хозяйствования и в страны ЕАЭС.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко обсудил с главой ГТК переориентацию белорусских грузов
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