Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе совещания о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения инфекции, вызванной коронавирусом. По его словам, общая смертность в первом квартале этого года на 4% ниже, чем за аналогичный период прошлого.
— У нас не просто болеют сейчас от вируса, но и психоз же. И все равно падение (смертельных исходов. — Прим. ред.) в этом году почти на 9% только от пневмоний. А сейчас это наша главная проблема.
В январе —марте 2020 года от болезней системы кровообращения умерли 18,5 тыс. человек, от онкологии — почти 5 тыс. От пневмоний за три месяца текущего года умерли 254 человека. Кроме того, Глава государства озвучил число погибших от внешних причин — с 1 января по 5 апреля зафиксировано 860 смертей. В частности, из этого числа около 400 человек погибли в результате самоубийств, 85 — убийств, на пожарах погибли 206 человек, в ДТП — 107. В среднем в стране еженедельно от внешних причин погибает 60—70 человек. За последнюю неделю, в частности, погибли 68 человек.
— А за весь период от коронавируса —13. Подумайте над этими цифрами. Я к тому говорю, что не забывайте: кроме коронавируса, пневмоний у нас есть другие болезни. И вы видите, что там гибнет людей больше, чем от пневмонии. Это не значит, что надо ослабить работу по этой главной мировой проблеме. Нет. Мы определились, мы как никогда объединились в этой борьбе и мы должны выстоять. Но не забывайте: и онкологические (заболевания. — Прим. ред.) мы должны лечить, и сердечно-сосудистые и прочие. Не забывайте об этом! Именно с таких позиций систему здравоохранения мы и будем оценивать.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: общая смертность в стране за первый квартал снизилась на 4%
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