Лукашенко: образование – это не сфера услуг, а оплот нашей государственности и социально значимая отрасль экономики

Президент заявил об этом на Республиканском педагогическом совете. Александр Лукашенко отметил:

– Время ставит перед системой образования беспрецедентный по своей серьезности вызов. В этом зале собрались неравнодушные, любящие детей, свою профессию, родную страну специалисты. Очень важно, что вы приехали со всех уголков нашей Беларуси. Приехали с личным опытом, переживаниями и, конечно же, вопросами. Со вчерашнего дня вы обмениваетесь мыслями и идеями на самом высоком уровне.



Глава государства обратил внимание на то, что последние два года были непростыми для страны, для системы образования:



– Много было испытаний. Это и пандемия, которая создала стрессовые условия и заставила на ходу перестраивать учебный процесс. Это и политические события, которые затронули работников системы образования не меньше, чем силовиков и государственных служащих.



Президент обратился к собравшимся:



– Сегодня я благодарю недрогнувших и в вашем лице всю нашу педагогическую общественность за профессионализм, преданность своему делу и гражданскую позицию, от которой зависело многое. Вы сделали все, чтобы наши детишки учились, когда мы ничего не знали про вирус и было страшно ходить на работу. Знаю, какие угрозы сыпались в ваш адрес, когда начались бунты и блицкриг, особенно в Минске. В условиях травли вы мужественно делали свою работу: учили, воспитывали, терпеливо общались с агрессивно настроенными родителями. Я знаю все. Как во многом благодаря вам удалось удержать подростков от противоправных действий. Пусть не всех. Как вы чуть ли не за руку их ловили. Эти дети, их родители сегодня должны сделать выводы и по-новому взглянуть на миссию учителя, его роль в судьбе народа и в судьбе нашей страны.



Глава государства особо подчеркнул роль педагогов в сохранении мира в стране:



– Вы в очередной раз подтвердили, что образование – это не сфера услуг, не бизнес, а оплот нашей государственности, социально значимая отрасль экономики.