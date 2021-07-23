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Лукашенко обозначил первостепенные задачи на период уборочной кампании

На совещании по вопросам организации уборочной кампании Президент обозначил ряд первостепенных задач, которые в этот период стоят перед аграрной отраслью. Прежде всего он поинтересовался состоянием парка техники:


– Что еще нужно, чтобы поставить на линейку готовности зерноуборочную технику? Какая обеспеченность запасными частями и как организован оперативный ремонт?
 
Тут же последовало поручение Комитету госконтроля и МВД:
 
– Немедленно выехать в хозяйства и проревизировать ту технику, которая стоит под забором, – комбайны. 9 или 10 процентов, а может, и больше, на сегодняшний день не отремонтированы. Массовая уборка начинается, а у нас каждый десятый комбайн не отремонтирован. Это что такое? После этого будет дана оценка каждому губернатору.
 
Глава государства жестко указал и на еще одно совершенно недопустимое явление. Контролирующие органы выявляют факты хищения запасных частей, горюче-смазочных материалов, случаи приписок готовности техники. Здесь позиция Президента не допускает компромиссов:
 
– Давно я к этому вопросу подбирался. Вот эти несуны в последнее время обнаглели крайне. Я вас попрошу: удушите это на корню. Знаете, о чем идет речь. Кто-то ведро солярки отлил, кто-то «забыл» тонну зерна на склад завезти. Этого у нас хватает. Нужно это удушить как гидру. Потому что по ведру, по тонне зерна они растаскивают миллионы тонн топлива и зерна. Я уже не говорю о моральном факторе. Воровство надо пресекать на корню.
 
Немаловажный вопрос – сушка зерна и готовность к этому комплексов:
 
– По данным Минсельхозпрода, 10 процентов комплексов не готовы к приемке зерна… Попрошу также МВД, КГК и Генерального прокурора взять на контроль и эту часть. Как будут использованы производственные мощности комбинатов хлебопродуктов? Приемку зерна любой влажности необходимо организовать круглосуточно. Госзаказ должен быть безусловно выполнен.
 
Здесь Глава государства сделал уточнение. Работу надлежит организовать так, что если какому-то хозяйству негде сушить зерно или оно не успевает, председатели областных и районных исполкомов должны принимать оперативные решения как, им помочь.
 
При этом цены на услугу сушки зерна должны быть приемлемыми.
 
Президент обратил внимание на аспект качества выросшего урожая:
 
– По предварительной информации, зерно этого года пригодно для высококачественного хлебопечения, поэтому надо закупить его в полном объеме и, может, чуть больше. Такого зерна может в будущем году не быть. Переходящий фонд должен быть. Комбинатам хлебопродуктов надо обеспечить бесперебойную работу по приемке и доработке зерна, а также полные расчеты с крестьянами. Привез зерно, продал – немедленно оплатите.


Обеспеченность людскими ресурсами также в центре внимания. Президент отметил:
 
– По моей информации, не хватает около полутора тысяч комбайнеров. Это полное безобразие. Это значит – не готовились губернаторы к уборочной кампании.
 
Александр Лукашенко напомнил об опыте советских времен, когда руководители хозяйств заранее узнавали, где есть избыток хороших механизаторов, и договаривались с руководителями предприятий, чтобы отпустили их на уборку:
 
– Упаси бог, если это будет у вас не реализовано и будет дефицит комбайнеров. Реальную помощь селу здесь должны оказать промышленные предприятия как техническими средствами, так и людскими ресурсами... Всех работников, занятых в уборочной кампании, нужно обеспечить всем необходимым. От трехразового, если нужно, питания, и их труд должен быть достойно оплачен. Крестьяне ждут уборочной кампании, чтобы заработать деньги.
 
Порядок и дисциплина – традиционно ключевые категории:
 
– В первую очередь это защита уборочной и зерносушильной техники, а также посевов от пожаров. Сушь неимоверная. Одна искра – и поле сгорело вместе с комбайном. Надо полностью перекрыть все возможные каналы хищения зерна. Недопустимы любые нарушения трудовой дисциплины. Я имею в виду разгильдяйство, пьянство, невыполнение заданий. Причем не только на рабочих местах эти пьянки и нарушения дисциплины, но и в целом. Потерпите до 1 сентября.
 
Президент также ставит задачу помочь сельчанам с уборкой урожая в личных подсобных хозяйствах. Здесь колосится около 70 тысяч гектаров зерновых культур, с которых можно получить в общегосударственный каравай еще около 200 тысяч тонн зерна:
 
– Традиционно я вас очень прошу: помогите убрать этот урожай – и не в последние сроки. Не тогда, когда пойдут дожди.
 
Президент напомнил о достигнутой ранее договоренности, что в каждом хозяйстве должен быть небольшой маломощный комбайн для работы на личных участках. В целом же он отметил, что следует выработать ежедневную стратегию действий в зависимости от погодных условий, на которые повлиять невозможно:
 
– Высокая трудовая и технологическая дисциплина – залог успеха на уборке. Необходимо ужесточить спрос за выявленные нарушения, оперативно принимать меры по устранению недостатков. Никакой расхлябанности, всем нужно максимально сконцентрироваться и убрать хлеба с полей.

Фото: БЕЛТА
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