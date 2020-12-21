Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначения в руководстве Министерства здравоохранения, передает корреспондент БЕЛТА.
На пост первого заместителя министра здравоохранения согласована Елена Богдан, прежде – замминистра.
Должность заместителя министра здравоохранения займет Дмитрий Чередниченко. До настоящего времени он работал на посту первого заместителя председателя комитета по здравоохранению Минского горисполкома.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко обновил состав руководства Минздрава
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