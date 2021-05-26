Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления, отвечая на вопрос о возможном ужесточении наказания за призывы к санкциям в социальных сетях. Президент заявил, что если такое предложение будет разработано с юридической точки зрения и поступит, он его поддержит:
- Если вы на мой уровень или в Парламент внесете предложение об ответственности за призывы к санкциям, гарантирую, что это будет принято… Внесите это предложение. Это предложение правильное, я поддерживаю.
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Фото: БЕЛТА
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Лукашенко об ужесточении наказания за призывы к санкциям в соцсетях: я поддерживаю
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