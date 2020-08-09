Лукашенко об урожае: у меня абсолютная уверенность, что мы его соберем

Об этом Глава государства заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов после голосования на избирательном участке в Белорусском государственном университете физической культуры.

– У нас есть три дня на некий порог, который мы должны перешагнуть, достичь, – это 75 процентов. Как только 75 процентов убрали, 25 уже не проблема, – отметил Александр Лукашенко. – А то, что сегодня дождики пройдут в отдельных местах Беларуси, – это к счастью, потому что и кукуруза, и картофель, и капуста, и многое-многое другое на поле растет, им нужен дождь. Поэтому это не страшно. Люди отдохнут, почистят комбайны и завтра выйдут убирать те же зерновые. Поэтому у меня хорошее настроение.

Господь, подчеркнул Президент, в этом году нас пожалел дважды. Сперва помог белорусам в борьбе с пандемией, а затем – с урожаем:

– Мы не остановились – в тяжелое время крестьяне сеяли вовремя, убирали, и бог подарил нам хороший урожай.