Лукашенко об угрозе санкций в отношении газового транзита по «Ямал – Европа»: не думаю, что европейцы выстрелят себе в ногу

Об этом Президент заявил сегодня на совещании по вопросам сотрудничества с Россией, отвечая на вопросы журналистов. Глава государства, в частности, согласился с тем, что санкции коллективного Запада против Беларуси – это еще и попытка рейдерского захвата секторов белорусской и не только экономики. Но предложил посмотреть на вопрос глубже, напомнив о том, что вопреки прогнозам некоторых экспертов, предрекавшим крах белорусской экономики, за 4 месяца этого года ВВП Беларуси прибавил 2,5 процента:
– Кто бы мог подумать… Я, например, этого не ожидал. Ну и по другим направлениям – промышленность наконец-то добавила, выходит и село на хорошие показатели. Ребята на Западе растерялись: как так? Им надо было как-то этот рост остановить.
Александр Лукашенко отметил, что любой кризис – это не только трудности, но и возможности. И тот, кто первым выйдет из кризиса, тот и получит определенные дивиденды. Поэтому одна из целей Запада и наших беглых – ударить по бюджетообразующим предприятиям, чтобы ухудшить ситуацию в экономике и в стране в целом. Это касается и угрозы санкции в отношении газового транзита по трубе «Ямал – Европа». На сей счет у Александра Лукашенко такая позиция:
– Я не думаю, что европейцы выстрелят в себе в ногу. Им нет необходимости стрелять себе в ногу. Они же не Украина. Поэтому я не думаю, что они возьмутся за этот рычаг. Это им уже тогда совсем дорого обойдется. И здесь они уже будут иметь дело не только и не столько с Беларусью, сколько с Россией. А с Россией, они понимают, что лучше не иметь дело.
Александр Лукашенко убежден, что все попытки рейдерских захватов собственности в Беларуси обречены на провал:
– Им (западникам. – Прим. ред.) надо сегодня сохранить лицо. Вляпались по уши.
В связи с этим Президент напомним о воскресном инциденте с посадкой самолета Ryanair, летевшим из Дублина в Краков и посаженном в берлинском аэропорту Бранденбург из-за угрозы взрыва:
– И что? Серьезнейший контраст. Вы же посадили в Германии точно так самолет. Объясните, в чем разница? Если сегодня скажут, что это другое, – это не объяснение.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко об угрозе санкций в отношении газового транзита по «Ямал – Европа»: не думаю, что европейцы выстрелят себе в ногу
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