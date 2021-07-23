Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.97
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Сапраўдныя каштоўнасці
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Лукашенко об уборочной кампании: главное требование – темпы и качество

Лукашенко об уборочной кампании: главное требование – темпы и качество

Такое заявление Президент сделал на совещании по вопросам организации уборочной кампании. В начале разговора Глава государства объяснил его основную суть. С одной стороны, это традиционное ежегодное мероприятие. С другой – у этого года есть свои особенности. И это связано не только с погодой. Она в Беларуси всегда нестабильная. Недаром наши территории называют зоной рискованного земледелия. Особенность этого года, по словам Александра Лукашенко, в другом:
 

– Главный фактор, на который надо обращать внимание аграриям и руководству страны, прежде всего губернаторам, состоит в том, что продовольствие как никогда сегодня выросло в цене. Спрос неимоверный. Около миллиарда людей, по разным оценкам, в мире голодает. Спрос на продовольствие, а отсюда и цены на продукты питания будут расти.
 
Президент отметил, что в планетарном масштабе это, конечно, нехорошая тенденция. Тем не менее упускать такие дополнительные возможности поправить экономическое положение в стране нельзя, подчеркнул Глава государства:
 
– И наконец-то получить мало-мальскую отдачу от того, чем мы болели каждый год. А мы болели за наших крестьян, за аграрно-промышленный комплекс. Мы вкладывали туда большие деньги – и, как видите, не зря. Желательно получить максимальную отдачу.
 

Возвращаясь непосредственно к теме уборочной кампании текущего года, Президент сказал, что очень внимательно следит за всеми процессами кампании, и отметил еще один показательный момент:
 
– Уже намолотили первый миллион тонн хлебов. Раньше, чтобы первый миллион тонн намолотить, нам надо было больше чем полмесяца, а сейчас еще и не начали по-настоящему массовую уборку, миллион тонн уже в закромах. Это говорит о той мощи, прежде всего технической, которой обладает сегодня сельское хозяйство.
 
Тем не менее Александр Лукашенко обратил внимание участников совещания и на то, что есть проблемы. Президент подчеркнул:
 
– Уборочная кампания – это венец всей работы крестьян и агропромышленного комплекса. Это важнейший этап сельхозработ, который во многом определит, что будет в закромах и на столах не только у белорусов, но и за пределами Беларуси. Я имею в виду экспорт.
 
При этом Глава государства обратил внимание на то, что ситуация на зерновом поле по технологическому состоянию посевов непростая:
 
– Погодные условия труднопредсказуемые, и положение может резко ухудшиться. Поэтому я вас убедительно прошу и требую: ни в коем случае не раскачиваться. Не надо, как у нас часто говорят, досушивать зерно в поле. У нас же то засушит, то зальет. Но ладно бы зальет. Положит так, что потом не поднимем этот урожай.
 

Отсюда важная тактическая задача: надо выявить потенциально проблемные поля и убрать их в первую очередь. Глава государства также отметил, что погодные условия (кто-то называет их аномальными) сказались на формировании яровых зерновых культур. В этих условиях придется убирать одновременно рапс, лен и зерновые. Исходя из этого, Президент поставил задачу на будущее – увеличивать посевы озимого ячменя, отметив:

– Усугубляют сегодняшнюю ситуацию крайне сжатые сроки для проведения работ, а также их совпадение со вторыми укосами многолетних трав.
 
Глава государства наблюдает и за заготовкой кормов. Он уточнил задачи в этой части:
 
– Надо в каждом хозяйстве иметь 3–4 механизатора – отряд – по заготовке травяных кормов. И они постоянно должны косить. Можно на сено посушить. Если нет – заворачивайте в пленку, кладите в траншеи. Но вторым укосом надо заниматься, ибо будем без кормов.
 

Президент требует в короткий период времени работу аграриев организовать так, чтобы все успеть: провести и заготовку кормов, и своевременную уборку зерна. Глава государства подчеркнул:
 
– При таком положении вещей главное требование на предстоящий уборочный период – темпы и качество. При этом нужно поставить жесткий заслон потерям зерна.
 
КГК и правоохранительным органам поставлена задача организовать пристальный контроль за ходом уборочной кампании. Президент подытожил:
 
– Государство для проведения успешной уборочной кампании сделало все, что вы просили. Даже больше того. И средства на технику и топливо выделили. Осталось только организовать процесс. Уборочные работы необходимо завершить в оптимальные агротехнические сроки.


Лукашенко обозначил первостепенные задачи на период уборочной кампании

Лукашенко поручил увеличить посевы озимого ячменя

Лукашенко требует от контролирующих органов поставить жесткий заслон потерям зерна

Субботин отчитался Президенту о ходе уборочной кампании

Субботин о прогнозах на урожай: должны выйти на те же цифры, что и в прошлом году, но с небольшим минусом

Субботин: начинаем поворачиваться в сторону эффективного экспорта

Минщина на уборке сработает не ниже уровня прошлого года
Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В Токио проходит церемония открытия летних Олимпийских игр – прямая трансляция
Познакомиться с мультфильмами режиссера-аниматора Елены Петкевич можно в Музее истории белорусского кино
В России вырос спрос на кнопочные телефоны
Субботин о прогнозах на урожай: должны выйти на те же цифры, что и в прошлом году, но с небольшим минусом
Разные формы работы с обращениями граждан позволяют держать руку на пульсе жизни регионов – Пенин
Субботин: начинаем поворачиваться в сторону эффективного экспорта
Минщина на уборке сработает не ниже уровня прошлого года
В Бресте установили арки с распылителями воды
Аналитики сделали свой прогноз на Олимпийские игры в Токио
Биржа: 23 июля белорусский рубль укрепился к трем основным валютам
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Бешеные пусси
По отпечатку пальца: эксперты помогли раскрыть кражу велосипеда
Победители Олимпийских игр прошлых лет — о своих ожиданиях от Игр в Токио
Вступила в силу новая редакция Закона "О здравоохранении". Эксперты Минздрава - об основных изменениях
Лавров: Запад пытается сформировать вокруг России пояс нестабильности
В США зафиксировали вспышки заражения грибком Candida auris
Как выбрать хороший солнцезащитный крем
В Новогрудском районе пройдет фестиваль бардовской песни памяти Владимира Высоцкого «Музыка сердец»
Обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан введена в Марий Эл
В Беларуси выстроена четкая система в работе с обращениями граждан – Кочанова
На Камчатке вулкан выбросил пепел на высоту 1,5 км
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Слон и моська
Белорусы в Украине: о такой демократии, как в Беларуси, нам остается только мечтать
Субботин отчитался Президенту о ходе уборочной кампании
СМИ: число жертв наводнений в Китае увеличилось до 51
В Гродно судебные эксперты-пожаротехники установили причину возгорания гироскутера
Солигорск принимает культурно-спортивный фестиваль «Вытокі»
За сутки в России зафиксировали более 23 тысяч новых случаев заражения COVID-19
Лукашенко требует от контролирующих органов поставить жесткий заслон потерям зерна
Корреспонденты SB.BY проходят таможенный контроль и тесты на COVID-19 в аэропорту Токио
В Минск начинают летать авиакомпании Georgian Airways, Avia Traffic Company и "Северсталь"
Дворник в Могилеве нашла и прикарманила чужой кошелек с деньгами
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Задрипанные жизни
Дзермант об Украине: когда у власти клоуны, можно уничтожить собственную страну
В "Талибане" опровергли сообщения о требовании отставки президента
Политолог: чем меньше поступает налогов, тем меньше создается коллективных благ
Лукашенко поручил увеличить посевы озимого ячменя
Прогноз погоды на 24 июля: местами грозы, температура воздуха от +10 °С до +28 °С
В Воложинском районе при пожаре жилого дома погиб пенсионер
Лукашенко обозначил первостепенные задачи на период уборочной кампании
Лукашенко об уборочной кампании: главное требование – темпы и качество
Знаменосец белорусской сборной на ОИ Никита Цмыг: нам доверили важную миссию, это приятно, почетно и ответственно
Кинофестиваль "Паўночнае ззянне" пройдет в онлайн-формате с 20 по 30 сентября
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Вершители судеб
Стало известно, кто понесет знамя белорусской делегации на открытии Олимпиады в Токио
Дзермант: хочется пожелать белорусским спортсменам, чтобы они реально побеждали, несмотря на все политические игры
В Узбекистане стартует президентская кампания
Авторы