Лукашенко об уборочной кампании: главное требование – темпы и качество

– Главный фактор, на который надо обращать внимание аграриям и руководству страны, прежде всего губернаторам, состоит в том, что продовольствие как никогда сегодня выросло в цене. Спрос неимоверный. Около миллиарда людей, по разным оценкам, в мире голодает. Спрос на продовольствие, а отсюда и цены на продукты питания будут расти.
Президент отметил, что в планетарном масштабе это, конечно, нехорошая тенденция. Тем не менее упускать такие дополнительные возможности поправить экономическое положение в стране нельзя, подчеркнул Глава государства:
– И наконец-то получить мало-мальскую отдачу от того, чем мы болели каждый год. А мы болели за наших крестьян, за аграрно-промышленный комплекс. Мы вкладывали туда большие деньги – и, как видите, не зря. Желательно получить максимальную отдачу.
Возвращаясь непосредственно к теме уборочной кампании текущего года, Президент сказал, что очень внимательно следит за всеми процессами кампании, и отметил еще один показательный момент:
– Уже намолотили первый миллион тонн хлебов. Раньше, чтобы первый миллион тонн намолотить, нам надо было больше чем полмесяца, а сейчас еще и не начали по-настоящему массовую уборку, миллион тонн уже в закромах. Это говорит о той мощи, прежде всего технической, которой обладает сегодня сельское хозяйство.
Тем не менее Александр Лукашенко обратил внимание участников совещания и на то, что есть проблемы. Президент подчеркнул:
– Уборочная кампания – это венец всей работы крестьян и агропромышленного комплекса. Это важнейший этап сельхозработ, который во многом определит, что будет в закромах и на столах не только у белорусов, но и за пределами Беларуси. Я имею в виду экспорт.
При этом Глава государства обратил внимание на то, что ситуация на зерновом поле по технологическому состоянию посевов непростая:
– Погодные условия труднопредсказуемые, и положение может резко ухудшиться. Поэтому я вас убедительно прошу и требую: ни в коем случае не раскачиваться. Не надо, как у нас часто говорят, досушивать зерно в поле. У нас же то засушит, то зальет. Но ладно бы зальет. Положит так, что потом не поднимем этот урожай.
Отсюда важная тактическая задача: надо выявить потенциально проблемные поля и убрать их в первую очередь. Глава государства также отметил, что погодные условия (кто-то называет их аномальными) сказались на формировании яровых зерновых культур. В этих условиях придется убирать одновременно рапс, лен и зерновые. Исходя из этого, Президент поставил задачу на будущее – увеличивать посевы озимого ячменя, отметив:
– Усугубляют сегодняшнюю ситуацию крайне сжатые сроки для проведения работ, а также их совпадение со вторыми укосами многолетних трав.
Глава государства наблюдает и за заготовкой кормов. Он уточнил задачи в этой части:
– Надо в каждом хозяйстве иметь 3–4 механизатора – отряд – по заготовке травяных кормов. И они постоянно должны косить. Можно на сено посушить. Если нет – заворачивайте в пленку, кладите в траншеи. Но вторым укосом надо заниматься, ибо будем без кормов.
Президент требует в короткий период времени работу аграриев организовать так, чтобы все успеть: провести и заготовку кормов, и своевременную уборку зерна. Глава государства подчеркнул:
– При таком положении вещей главное требование на предстоящий уборочный период – темпы и качество. При этом нужно поставить жесткий заслон потерям зерна.
КГК и правоохранительным органам поставлена задача организовать пристальный контроль за ходом уборочной кампании. Президент подытожил:
– Государство для проведения успешной уборочной кампании сделало все, что вы просили. Даже больше того. И средства на технику и топливо выделили. Осталось только организовать процесс. Уборочные работы необходимо завершить в оптимальные агротехнические сроки.
Лукашенко обозначил первостепенные задачи на период уборочной кампанииФото: БЕЛТА
Лукашенко поручил увеличить посевы озимого ячменя
Лукашенко требует от контролирующих органов поставить жесткий заслон потерям зерна
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