Лукашенко об отношениях Беларуси и России: события прошлого года показали, кто есть кто

Заявления о том, что Беларусь должна войти в состав России, льют воду на мельницу тех, кто не хочет единства и союза. Уверенность в этом высказал Александр Лукашенко сегодня во время «Большого разговора с Президентом».
– Еще раз подчеркиваю, не было бы счастья – несчастье помогло. Эти события прошлого года показали, кто есть кто. И мы остались вдвоем (с Россией. – Прим. ред.). Я не говорю, что вы, россияне, спасли Беларусь. Упаси вас господь от этих рассуждений. Мы остались вдвоем, Беларусь и Россия. Потому что удар оттуда (с Запада. – Прим. ред.) наносился через Беларусь, как всегда было, в сердце России. И мы с Президентом России мгновенно поняли, что от нас хотят. Чтобы было абсолютно честно: никто никуда не бежал и никого не спасал, – заявил Глава белорусского государства.
Белорусский лидер подчеркнул, что Президент России Владимир Путин выразил готовность оказать любую помощь, потому что понимал, что происходит. Александр Лукашенко объяснил, почему тогда отказался:
– Я говорю: подожди, не надо, чтобы о тебя ноги вытирали в очередной раз. Я пока справляюсь здесь сам. Справлюсь. Но ты создай мне резерв на всякий случай. Не ахти какой, тысячу человек – не думаю, что этот резерв решил бы какую-то задачу. Потому что у меня в резерве была целая армия. И у меня даже ни один мускул бы не дрогнул, чтобы ввести в действие армию, если бы я видел, что они (противники власти. – Прим. ред.) не просто перешли красную черту, а уж далеко забрались. Но мы справляемся. Пришло время, этот резерв был расформирован и отправлен в места несения службы.
Ни одна страна не имеет такого уровня взаимодействия, как Беларусь и Россия, продолжил Александр Лукашенко:
– Россияне чувствуют себя в Беларуси лучше, чем в России. И так будет всегда. Это наш бренд, это наше лицо, Беларуси. Что касается санкций, мы так сейчас отвечаем на это. Я последний раз сказал Президенту России и уже публично потом (посчитал, подумал здесь, в Беларуси): слушай, чего мы паримся по поводу каких-то санкций? Мы самодостаточные две страны. Мы еще не полностью дефицит продовольствия восполняем в России – немножко надо будет закупать. Так с удовольствием привезут и продадут – из Новой Зеландии, еще откуда-то. Были бы деньги. Через год и этого не надо будет.
Впрочем, отметил белорусский лидер, не понадобится даже много денег. Белорусский и российский опыт позволит восстановить и превзойти тот уровень самообеспечения, который был в Советском Союзе:
– Я говорю, что Советский Союз из-за стирального порошка развалили. Бедные женщины стояли в очереди за пачкой стирального порошка! Мы могли за один год возвести десяток предприятий по производству порошка и решить вопрос. Я это помню, это было на моих глазах. А продовольствие? Мы свой народ не могли обеспечить – кормили весь мир. Вооружения раздали настолько, что до сих пор России как преемнице Советского Союза эти страны должны миллиарды долларов.
Беларусь и Россия извлекут уроки из ошибок прошлого и будут самодостаточными и независимыми государствами, уверен Александр Лукашенко. А пока призвал:
– Давайте будем общаться. Давайте будем дружить. Не просто дружить, а жить как единый народ. Возьмите наши средства массовой информации, как у вас часто говорят, «государственные» СМИ: что, Азаренок, Пустовой, Маша Петрашко (совсем молоденькая девушка) когда-то выступили против россиян, против русских? Да нет. Всегда было по-человечески. И когда было трудно, сюда приехали несколько журналистов и помогли. Нормальное отношение – нет, надо пакость какую-то устроить.
Фото: БЕЛТА