Лукашенко об оголтелой гонке за дипломами вузов: родители и дети недооценивают престижность рабочих профессий и уровень подготовки таких специалистов

Родители и дети недооценивают престижность рабочих профессий и уровень подготовки таких специалистов. Нужно вместе подумать, что сделать, чтобы престиж таких профессий стал высоким. Это стратегическая задача. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на Республиканском педагогическом совете.
Затронув тему подготовки кадров для экономики – сферу ответственности белорусских вузов, техникумов, ПТУ, Глава государства подчеркнул:
– Здесь один критерий эффективности работы – конкурентоспособность. И учреждений образования, и преподавателей, и подготовленных ими кадров. Мы видим, с какой скоростью меняются способы производства, структура экономики, рынки труда. Это серьезный вызов системе профессионального образования. Административный механизм решения такой задачи есть.
Александр Лукашенко отметил, что Минэкономики и Минтруда должны заблаговременно делать прогнозы на востребованные временем и нашей экономикой профессии, формировать заказ для Министерства образования:
– Но что мы видим на практике, особенно когда открываем новые предприятия? Дефицит кадров. А начинается все со школы – насколько мы помогаем нашим детям определиться в жизни?
Президент пояснил, почему он делает акцент на этих вопросах:
– Потому что до сих пор мы наблюдаем оголтелую гонку за дипломами о высшем образовании. Получают их дети, а потом, как сейчас модно говорить, всю жизнь ищут себя. То зарплата не та, то статус не тот, то добираться далеко и так далее. Родители и дети по-прежнему недооценивают престижность рабочих профессий и уровень подготовки таких специалистов. Ведь посмотрите: молодежь, которая сегодня обучается в техникумах, по своим компетенциям не уступает студентам вузов. Я видел, когда посещал автомеханический колледж, с каким оборудованием там учат работать. К нему ведь без знания точных наук, компьютера, современных технологий не подступишься. И дети, которые туда пришли, выбором своим довольны. И свой первый рубль, причем полновесный, уже зарабатывают.
Обращаясь к частникам Республиканского педсовета, Александр Лукашенко подчеркнул:
– Убежден, что вы – педагоги, преподаватели, министры, которые присутствуют здесь, понимаете, что в первую очередь на таких специалистах держится экономика страны. Мы вместе должны подумать, что надо сделать, чтобы престиж этих профессий был высоким. Это стратегическая задача.
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