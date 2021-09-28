Лукашенко – об изменении Конституции: мы должны четко ответить на вопросы, зачем мы это делаем и кому это надо

Об этом Глава государства заявил, принимая участие в расширенном заседании Конституционной комиссии.
– Разные точки зрения существуют в обществе и особенно среди людей, которые очень много сделали для становления этого государства, – отметил Александр Лукашенко. – Я уверен, что почти 100 процентов за этим столом сидят такие люди. Но есть люди и другие, которые считают, что нам референдум не нужен. Мы должны идти тем путем, которым идем, и Конституция этому не помеха. Это не принимается. Мы пообещали провести референдум по Конституции, от нас требуют «пераменаў» и не только «пераменаў». Сами понимаете, что суть жизни и состоит в том, чтобы постоянно меняться. Только на пользу должно быть. Перемены – это не ломка, не слом, это эволюционное развитие. Мы в этом уже определились. Поэтому Конституция нужна, потому что нужно нормальное движение вперед. Это разумно, когда мы перемены осуществляем не с бухты-барахты, а основываясь на фундаментальном. И это все должно быть законно. Конституция как раз и заложит основу этих перемен.
Александр Лукашенко подчеркнул, что при изменении Конституции надо отвечать на два основных вопроса: зачем это делается и кому это надо. При этом, по его словам, ответа на вопрос, что этого не нужно делать, быть не должно:
– Конституцию мы должны усовершенствовать, как бы хороша она ни была. Потому что процессу совершенствования нет предела.
В стране, обозначил Глава государства, Конституцию делают для белорусского народа:
– Это, может быть, слишком напыщенно сказано, но я вам посоветую, когда вы дотрагиваетесь до проекта Конституции, думайте о своих детях. Потому что им жить. Ну и мы еще умирать не собираемся.
Отдельно Президент высказался об оппонентах, которые фактически пытались разрушить страну:
– После прошлого года мы понимаем, что их допустить к власти нельзя. Потому что не только нас ликвидируют. Ладно бы нас… Уничтожат страну! Поэтому новая Конституция должна учитывать эти нюансы. Это больше будет относиться к органам власти, их полномочиям, функциям.
Об оппонентах Александр Лукашенко говорил в том числе и с позиции их отношения ко Дню народного единства:
– Я, когда прочитал некоторые заявления после нашего форума 17 сентября, слушайте, это уже не мерзавцы, это придурковатые мерзавцы. Как они объясняют своим детям, что такое 17 сентября, наши противники: «Надо, не надо нам этот праздник? Зачем детям вбивать дурь в голову? Это не праздник. Какой это праздник? Если бы его не было, мой дядя, дедушка или прадедушка был бы хорошим помещиком и мы бы с тобой богато жили. А вот 17 сентября перевернуло всю нашу жизнь». Это одна из цитат, которая врезалась мне в память. Вот и такие мерзопакостные есть. Главное – чтобы его дедушка или прадедушка был бы помещиком! А что со страной, как бы там было… Хотя вы видели, к чему там шло.
Александр Лукашенко обратился к членам Конституционной комиссии и подчеркнул, что за принятые решения они будут нести ответственность. Президент также высказал мнение, что к референдуму страна должна выйти на тот вариант Конституции, который нужен нашим людям и который создаст основу для развития нашего государства:
– Через перемены, но не ломку.
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