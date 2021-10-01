Лукашенко об идеологии: жду качественных изменений

– Свое отношение к тому, как она проводится, я не раз высказывал. И говорил об идеологах: это штучный товар. Бывают хорошие юристы, профессионалы экономисты, но идеологами они все не будут. Это редкость, и их надо видеть. И, слава богу, после прошлогодних событий мы их заметили. Они все на виду. Главное – их сейчас задействовать. Они готовы работать. Я в этом плане жду качественных, разительных изменений. Идеологические проблемы и пробелы вы знаете. Напрочь провалена работа с общественными организациями. В первую очередь такими, как БРСМ и "Белая Русь".





Глава государства напомнил, что уже не единожды поднимались вопросы формирования гражданского общества. Выдвигались идеи, которые уже в основном прижились в стране. Настало время принятия решений:



– Что такое гражданское общество в Беларуси? Настало время принять закон и прописать, что наше гражданское общество – это не НПО, НКО и прочая дрянь. У нас есть общественные организации, и прямо прописать какие. Что у нас есть профсоюзы, что у нас есть союз молодежи, ветеранские, женские организации, те которые себя показали как настоящее гражданское общество. Они массовые, они являются опорой нашего общества.



Президент отметил, что поднимает эту тему еще и потому, что через некоторое время встанет вопрос о том, как выбирать делегатов на Всебелорусское народное собрание:



– Просто записали, как вы предлагаете: от советов 500 человек и представители гражданского общества. Открываем закон, что такое гражданское общество, и читаем: это представители профсоюзов, молодежной, ветеранской и прочих организаций. Тех, которые действительно являются массовыми и влиятельными в нашем обществе. Вот и решение всех вопросов. Один из вариантов.



В этом контексте Александр Лукашенко ориентирует свой политический штаб и на работу в студенческой среде:



– Надо работать в студенческих коллективах. Надо с ними разговаривать. Мы ведь опыт уже имеем диалоговых площадок территориальных. А почему к студентам не пойти и не организовать эти площадки и там с ними не поговорить? Не послушать их. Все же были студентами. У каждого студента горит, бурлит. 50 процентов не в строчку. Но это их мнение. И мы должны найти 50 процентов полезного для страны и вычленить.



Глава государства требует также серьезным образом проанализировать концепцию исторического развития Беларуси:



– Начиная с того, как она представлена в школьных учебниках, научной и научно-популярной литературе, и заканчивая организацией тематических проектов и массовых мероприятий.



Президент также ориентирует управленцев на новые подходы в законотворчестве:



– Самые важные политические решения приняты на Всебелорусском народном собрании. Теперь их надо реализовывать. Это распределение полномочий Президента, референдум по Конституции.



При этом Глава государства предположил, что, если бы вовремя взялись за перераспределение полномочий органов власти, может быть, и разговоров по Конституции не было бы. Но коль так – необходимы четкие решения:



– В конце концов, надо раз и на всегда определиться, что с Президента спустя четверть века надо снимать основные нагрузки, ему несвойственные как Главе государства. Что Правительство должно заниматься экономикой и нести ответственность. Если приняты какие-то непопулярные, популярные законы и прочие вопросы законотворчества – это Андрейченко и Кочанова – законодательная ветвь власти, и за это надо нести определенную ответственность. Если это кадры, идеология, политика и прочее – это Глава Администрации и все заместители. А так все: и хорошее, и плохое – свалили на Президента. Ну были периоды, когда это надо было все концентрировать, но сегодня мы должны децентрализовать, расконцентрировать это все. Распределить по зонам ответственности. Но эта власть должна быть упорядочена, и Конституция должна поставить окончательную точку в этом вопросе.



Глава государства напомнил, что работа по нормативным правовым актам не должна проводиться месяцами – на это нет времени. Александр Лукашенко привел общий пример: на уровне Президента принимается решение, его необходимо лишь формализовать каким-либо документом. Но на уровне согласования проект может бесконечно ходить по инстанции даже в силу внесения технических правок – до знаков препинания. Это неприемлемо. Важны, по словам белорусского лидера, и вопросы качества:



– Документы, которые кладут на стол Президента, должны быть тщательно проработаны с учетом изучения альтернативных мнений. Это касается и узкоюридических направлений, и экономических вопросов. Все решения по экономике вырабатываются в Совете Министров. Они должны соответствовать политическому курсу страны, целям развития государства, исконным традициям и нашим национальным интересам.



Президент заострил внимание на основополагающих принципах работы:



– Должны соблюдаться принципы справедливого отношения к людям, равных прав и равенства всех граждан перед законом.



Глава государства поставил задачу:



– Исходя из этих критериев, Администрация и обязана давать экспертную идеологическую и правовую оценку всем направляемым Президенту документам. Вы – последняя инстанция перед Президентом и на поводу ни у кого не должны идти. Обозначенные задачи необходимо учитывать в процессе подготовки совещаний, мероприятий с участием Президента. Это публичная деятельность, от которой зависит понимание людьми всей нашей работы, их вовлечение в события государственного значения.



Отсюда требование Главы государства:



– Должны быть акции серьезные, с логичным окончанием. Не надо мельчить. Формы нужны современные, интересные, креативные. Повторю, что не раз говорил: инициатива должна исходить от вас, а не от меня. И от меня будет, и я буду предлагать и поправлять. Я вовлечен во все эти процессы. Но я хочу, чтобы и от вас что-то было живое.



Александр Лукашенко подытожил:



– Будем откровенны. Мы прошли через испытания, которые стали для нас ценным опытом. Эти испытания указали нам на вопросы государственного управления, которые требуют приоритетного внимания. Мы увидели все свои косяки, недоработки и увидели наше общество. Из этого надо делать соответствующие выводы и действовать. Хочу предупредить: кто бежать не будет – уходите сами. Беларусь больше не выдержит таких потрясений. Сегодня я хочу убедиться, что вы этот опыт учитываете во всей своей деятельности.

