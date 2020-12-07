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  2. Лукашенко об экономике: снижение уже достигнутого уровня неприемлемо

Лукашенко об экономике: снижение уже достигнутого уровня неприемлемо

Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе совещания о работе экономики в 2020 году, проектах прогноза на 2021 и до 2025 года. Он добавил, что изучил подготовленные прогнозные документы, уточнив, что Правительство предлагает сосредоточиться на социальной стабильности и задачах, которые ее обеспечивают:


– Нормально. Концептуальный подход правильный. Это рост доходов, сдерживание цен на социально значимые товары –и не только…. Надо выработать раз и навсегда механизм сдерживания цен...

По словам Президента, 44 из 45 государственных органов (в том числе и местные органы власти) такие подходы поддерживают, однако особая позиция есть у Комитета государственного контроля.

– Учитывая палитру событий, в которую мы погружены как извне, так и изнутри, строить слишком жесткие планы на следующий год было бы опрометчиво. С другой стороны, снижение уже достигнутого уровня неприемлемо ни социально, ни экономически, ни политически, – убежден Глава государства.

Президент предупредил всех:

– При этом я хочу предостеречь и Правительство, и губернаторов, и всех остальных, кто будет исполнять принятые решения по социально-экономическому развитию, – ссылаться на то, что у нас пандемия и что вся экономика в мире остановлена и нам не с кем работать и торговать, –не принимается! Забудьте об этом. Да, это фон. Фон неприятный. Но мы должны, поставив перед собой цели, чего бы это ни стоило, их достичь. Я требую только одно: в будущем году должна быть положительная динамика по  всем направлениям.

Александр Лукашенко подчеркивает:

– При этом каждый шаг в обязательном порядке должен отвечать двум требованиям – экономическая эффективность и бережное, внимательное отношение к запросам людей.


Принципиальное требование всем – заняться трудоустройством безработных…

–  Есть ли у нас необходимые ресурсы, чтобы обеспечить социальный акцент в прогнозных документах? Это потребует дополнительных средств.

В вопросе экономического роста значительная роль отводится увеличению внутреннего спроса. Президент поинтересовался, кто и как будет его финансировать и не нарушится ли устойчивость и баланс в экономике.

– Надо быть аккуратными. Скажу откровенно: если мы уровень социальной защищенности в будущем году сохраним на уровне нынешнего года, это будет неплохо. Немножко добавим – будете молодцы.

Еще один вопрос, на который он обращает внимание:

– Насколько "живые" те или иные инвестиционные проекты, которые запланированы на предстоящие годы, и как они увязаны с развитием территорий и городов с численностью населения более 80 тысяч человек?


Глава государства добавил:

– Несколько настораживает процесс формирования бюджета. Второй год подряд предлагается планировать его с дефицитом. С одной стороны, накоплены значительные остатки профицита бюджета прошлых лет. С другой – жить на запасах долго нельзя.

Президент поинтересовался у участников совещания, что планируется делать, чтобы был порядок и в этом вопросе.



Фото: БЕЛТА
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