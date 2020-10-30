Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с коллективом Министерства внутренних дел. Комментируя обстановку в стране, он добавил, что направляет на три главных направления – Брест, Гродно и Минск – подготовленных людей. Напомним, вчера Глава государства назначил Валерия Вакульчика помощником Президента Беларуси – инспектором по Брестской области. Юрий Караев назначен на соответствующую должность по Гродненской области, а Александр Барсуков – по Минску.
– Я еще раз подчеркиваю, что полномочия этих людей в результате переформатирования управления государством будут расширены. Но полномочия надо расширять в том числе и под людей, которые эти полномочия реализуют.
Александр Лукашенко добавил:
– У нас неспокойно на западе. То, что мне Майк Помпео сказал, это хорошо, я принял к сведению. Но они же шевелятся там. Вы же посмотрите: как только началась у нас заваруха… Вот Виктор Хренин (министр обороны. – Прим. ред.) это больше знает, я ему говорю: немедленно приводи армию в чувство! Немедленно нужно поднять те части, которые у нас сегодня боеготовы и которые развернуты по полной программе. И мы вынуждены были вывести половину армии на западном направлении. Утихомирились, поняли, что мы шутить с ними не намерены.
Это современная война, обращает внимание Президент:
– Я хочу, чтобы и армия поняла, что война – это не та война, которая была, что она начнется из внешней агрессии. Любая война начнется изнутри. Ее так готовили и у нас. Поэтому все должны понимать, что мы мобилизуем все, что у нас есть и чего нет, для того, чтобы защититься. Защитить свою страну, свою землю, свои семьи и своих детей. Я хочу, чтобы вы это понимали.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко о защите страны: мы мобилизуем все, чтобы защитить свою землю
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