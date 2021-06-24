Об этом Глава государства заявил на совещании о перспективах развития Гродненской области. Руководителям районов Александр Лукашенко поставил задачу реализовать каждому в ближайшей пятилетке 1–2 средних инвестиционных проекта и тем самым решить проблему с зарплатами:
– Люди много не просят. Если мы за пятилетку 700–800 долларов в среднем по стране будем иметь – это будет неплохо, а тысячу – прекрасно.
Отдельно Глава государства поручил обратить внимание на зарплату санитарок, медсестер и работников детских садов и подтянуть до пятисот долларов.
– Особенно в малых городах, крупных городах. Ладно, в деревне он получит 350–400 долларов – это уже деньги, потому что подсобное какое-то хозяйство есть. Кто не ленится, то имеет с подсобного хозяйства то, что необходимо. А в городе-то этого нет. Надо их поддержать.
При этом, заметил Президент, не понижая планку для других.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко о зарплатах: если мы за пятилетку 700–800 долларов в среднем по стране будем иметь – это будет неплохо, а тысячу – прекрасно
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