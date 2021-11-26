Лукашенко о Западе: эти бездумные мерзавцы не понимают, что творят

Об этом Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопрос журналистов о возможном увеличении потока беженцев из Афганистана. Вероятность этого велика в связи с тем, что Запад прижал страны, откуда идут беженцы, угрожая санкциями против авиакомпаний:
– Они надавили на власти Ирака и других, но здесь же из Ирана много людей, Сирии… Просто авиакомпании сделали паузу. А что для них (западных политиков – Прим. ред.) опасно, они же, мерзавцы, это видят: что беженцы (их не остановить) начали искать другие пути.
По словам Президента, беженцы сейчас будут лететь из других стран:
– Что они сделают, если из Египта полетят? Египет смогут наклонить? Нет, там генерал аль-Сиси, его не наклонишь. Так и в других странах, поэтому зря радуются. Им надо, чтобы это ушло с повестки дня, с экранов телевизоров, интернета, газет, журналов. И они уже руки потирают – обрадовались. Рано радуются, надо эту проблему решить! Она на сегодняшний день не решена.
Глава государства добавил, что беженцы ищут другие пути, и для России, Беларуси, Украины будет проблемой, если они пойдут сухопутным путем:
– Может, резковато скажу: когда они летали одним маршрутом, можно было все проконтролировать. Но если они пойдут через Россию, через нас толпами, это будет беда, и непонятно, кто в этих толпах будет идти. Все-таки на самолете оружие, взрывчатку не провезешь – там все контролируется, а это все будет неподконтрольно.
Белорусский лидер заявил:
– Эти бездумные мерзавцы не понимают, что творят. Если это произойдет в Беларуси или России, извините, там мало покажется. Мы вынуждены будем защищаться и вынуждены будем использовать всякие методы для этого.
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