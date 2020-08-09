Лукашенко о задержанных бойцах ЧВК "Вагнер": мне все равно кто их посылал, главное, чтобы они не устроили пожар в центре Минска

Об этом Александр Лукашенко заявил журналистам после того, как проголосовал на избирательном участке в БГУФК:

– Мы с Президентом Путиным договорились, что детально все факты, которые сегодня налицо, рассмотрим. Мы разберемся. Украина подключилась к этому, насколько я информирован: прислали свои предложения и замечания. Но пока никто не приехал, хотя я пригласил прокуроров одного и второго (России и Украины. – Прим. ред). Наш прокурор ждет приезда. Не приедут – мы сами разберемся и решим эту проблему. Но приглашение прокурорам и отказ их сюда приехать говорит о том, что наплевать им на этих ребят. Вот послали и послали. Сначала говорили, что в Венесуэлу посылали, потом в Стамбул, потом в Ливию, потом якобы Сечин (Игорь Сечин, гендиректор "Роснефти" . – Прим. ред.) нанял их для того, чтобы охранять где-то в мире (не то в Ливии, не то в Сирии, не то в Венесуэле) нефтяные объекты. На что Игорь Сечин сказал: "Я к ним не имею никакого отношения" . И я ему верю.

Президент также напомнил о том, что сейчас уже появились конспирологические версии о том, что в этой истории замешана третья страна – хотела устроить провокацию:

– Столкнуть Беларусь и Россию. Слушайте, может быть. Но мне какая разница, кто это спровоцировал? Я работаю по факту. Мне все равно на данный момент, кто провоцировал, кто их сюда направлял, кто посылал. Это вторично. Главное, чтобы они не устроили пожар в центре Минска.