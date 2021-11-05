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  2. Лукашенко о заболеваемости COVID-19: мы сползли с той вершины, на которую поднялись во время последней волны

Лукашенко о заболеваемости COVID-19: мы сползли с той вершины, на которую поднялись во время последней волны

Об этом Глава государства заявил на торжественной церемонии открытия кардиохирургического и кардиотерапевтического корпусов Могилевской областной клинической больницы. Он подчеркнул:


– Мы не просто сползаем с той вершины, на которую поднялись (особенно по госпитализации, воспалению легких), а уже сползли. Мы уже во многих областных центрах возвращаем койки, которые были отданы под ковид. Мы начали в полном объеме оказывать плановую помощь.

Глава государства призвал граждан беречь свое здоровье и относиться к нему ответственно.

– Берегите себя, все зависит от вас. Маски, респираторы – это ваше дело. Мы вас заставлять не будем. Но помните, что прежде всего вы творцы своего здоровья, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Мы не будем никого "давить", мы будем вам рассказывать и убеждать, что это надо делать.

Президент при этом поблагодарил людей за то, что прислушиваются к данным призывам:

– Вакцинация по стране увеличилась в 3–5 раз после нашего совещания.

Фото: БЕЛТА
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