Лукашенко о заболеваемости COVID-19: мы сползли с той вершины, на которую поднялись во время последней волны

– Мы не просто сползаем с той вершины, на которую поднялись (особенно по госпитализации, воспалению легких), а уже сползли. Мы уже во многих областных центрах возвращаем койки, которые были отданы под ковид. Мы начали в полном объеме оказывать плановую помощь.



Глава государства призвал граждан беречь свое здоровье и относиться к нему ответственно.



– Берегите себя, все зависит от вас. Маски, респираторы – это ваше дело. Мы вас заставлять не будем. Но помните, что прежде всего вы творцы своего здоровья, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Мы не будем никого "давить", мы будем вам рассказывать и убеждать, что это надо делать.



Президент при этом поблагодарил людей за то, что прислушиваются к данным призывам:



– Вакцинация по стране увеличилась в 3–5 раз после нашего совещания.

