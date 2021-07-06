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  2. Лукашенко о выполнении обязательств Беларуси на границе с ЕС: мы и сегодня этим занимаемся, но ровно настолько, насколько это необходимо и выгодно нашей стране

Лукашенко о выполнении обязательств Беларуси на границе с ЕС: мы и сегодня этим занимаемся, но ровно настолько, насколько это необходимо и выгодно нашей стране

Об этом Президент заявил сегодня на совещании о противодействии санкционным мерам в отношении Беларуси. Глава государства напомнил, что Беларусь всегда ответственно относилась к выполнению своих обязательств в области ядерного нераспространения, борьбы с нелегальной миграцией, контрабандой, международной организованной преступностью.

– Мы и сегодня этим занимаемся, но ровно настолько, насколько это необходимо и выгодно нашей стране, – сказал Александр Лукашенко.

Глава государства высказался о претензиях Литвы по поводу борьбы с нелегальной миграцией на границе.

– Взвыли наши соседи. Другие попискивают, эти уже взвыли. «Ах, Беларусь, ах чуть ли не Лукашенко носит на плечах мигрантов на территорию Литвы», – сказал Президент. –Так вот для тех, кто хочет нас обвинить, еще раз повторяю: мы сейчас боремся против нелегального потока ядерных материалов. Против контрабанды боремся. И против мигрантов боремся. Но если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в «отстойник» беглых с Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса… Если кто-то так думает, то как минимум заблуждается. Мы никогда не будем никого держать. Они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу.

Александр Лукашенко сделал акцент, что, по сути, Европа сама разрушила страны, откуда сейчас идет поток мигрантов:

– Они уничтожили фактически Афганистан и вывели оттуда войска – вы видите, что там происходит. Сейчас уже наши центральноазиатские республики – бывшего Советского Союза республики – еле сдерживают этот поток. Появились беженцы. А что происходит в Сирии? Что произошло в Ливии, в Иране? Оттуда люди бегут прежде всего… И притом с детьми.
 
Президент еще раз подчеркнул, что Беларусь как противодействовала на границе основным вызовам, так и противодействует:

– Но мы это будем делать так, как это выгодно нам и насколько финансово мы сможем это обеспечить. Если кто-то хочет больше – пожалуйста, мы готовы сесть за стол и договориться, на каких условиях мы это будем делать.

Отдельно Александр Лукашенко высказался об упреках в невыполнении положений Соглашения о реадмиссии:

– Они хотят превратить Беларусь в «отстойник»: туда забежали люди, спасаясь от горя, несчастья и войны, и они хотят, чтобы мы их забирали и здесь размещали в "концлагеря"… Ребята, этого не будет. После той политики, которую вы проводите в отношении Беларуси и России. Еще раз говорю: люди бегут от войны. Мы знаем, что такое горе и что такое война. Бегут туда, куда их пригласили. Европейский союз же им льготы ввел соответствующие – для тех, кто туда прибывает… Поэтому вы, пожалуйста, с ними разбирайтесь сами и не требуйте от нас излишек. А если будете нагнетать обстановку соответствующую против Беларуси новыми этапами санкций – то будете объезжать по Северному полюсу и через Средиземное море. Пока еще в условиях пандемии мы себя ведем по-человечески в плане транзита, передвижения грузового, легкового транспорта и так далее.
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