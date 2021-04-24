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Лукашенко о встрече с Путиным: ни о каких базах мы не говорили

Об этом Президент Беларуси рассказал журналистам в ходе рабочей поездки в Наровлянский район, комментируя вопрос о подробностях недавней встречи с Владимиром Путиным. Александр Лукашенко высказался о заявлениях беглых противников власти, которые рассуждали: мол, Лукашенко в угол загнали, деваться некуда, Россия поглотила. Глава государства прокомментировал это так:
 

- Даже речи об этом не шло! И сегодня им (противникам власти – Прим. ред.) хочется нас толкнуть на этот путь, тогда они могут вывести на улицы еще тысяч 20-30 человек… Нам надо действовать и не допускать ошибок. Если б я поехал, как они вещали, продавать или сдавать Беларусь – это им бы подарок был. А нам это не нужно.
 
Президент подчеркнул:
 
 - Нам посчастливилось с вами построить первое независимое государство. Какой Лукашенко может пойти против этого и разрушить его или кому-то сдать? Я больше всего заинтересован, чтобы мы были независимыми.
 
В этой связи предложение Владимира Путина, уточнил белорусский лидер, было именно объединить усилия – по принципу Евросоюза – там, где можно получить отдачу.
 

 - Ни о каких базах мы не говорили. Зачем в Беларуси создавать базу, если она в Смоленске, в трех минутах подлета до того же Бобруйска? Зачем тратить огромные деньги? - задался вопросом Глава государства. – У нас совершенно другая стратегия. В рамках ОДКБ зона ответственности белорусской армии – запад. Если только против нас агрессия – у нас достаточно сил, чтобы сдержать эту агрессию на первых порах, пока развернется в тылу Россия… Но мы даже об этом не говорили.
 
Александр Лукашенко заявил, что подобные разговоры стали бы настоящим подарком для протестующих, которые вновь бы вышли на улицы и кричали, что «Россия захватила Беларусь»:
 
- Они себя уже показали: за какую они независимость и куда они хотят нас привести. Это не Лукашенко наметил планы сдачи Беларуси, это они уже ее предают… Они давно уже нас сдали.

Фото: БЕЛТА
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