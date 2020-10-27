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  2. Лукашенко о Всебелорусском народном собрании: это должен быть реальный диалог по выработке стратегии развития страны

Лукашенко о Всебелорусском народном собрании: это должен быть реальный диалог по выработке стратегии развития страны

Об этом Глава государства заявил на совещании по вопросу подготовки VI Всебелорусского народного собрания, которое прошло сегодня во Дворце Независимости:


– На собрании нам предстоит честно и беспристрастно подвести итоги нашего развития за последние 5 лет. Важно найти и выявить причины, почему не все, что мы планировали, достигнуто, – отметил он. – Поэтому ключевой задачей, которую нам следует поставить перед участниками собрания, является выработка современных, эффективных, реально действующих механизмов, которые помогут нам решить проблемы, сдерживающие экономический рост.

Особое внимание, считает Александр Лукашенко, необходимо уделить вопросу избрания делегатов собрания:

– Руководителям местных органов власти нужно очень внимательно подойти к этому вопросу. И не только местных органов власти, но и всем нам. Здесь должны быть представители абсолютно всех слоев общества, которые хотят что-то сказать, которые хотят быть услышанными и которые умеют слушать. Всех социальных профессиональных групп: общественных организаций, депутаты всех уровней... Не только руководители, но и люди от станка, от земли, которые непосредственно знают и чувствуют все проблемы человека.

По мнению Главы государства, такой шаг будет способствовать плюрализму мнений:

– Не страшно, если будут разные мнения, это даже очень хорошо. Если мы проведем съезд и там не прозвучат разные мнения, считайте, что мы его провалили. Это должен быть реальный диалог по выработке стратегии развития страны. Пусть люди говорят, открыто обсуждают – примем решения и будем по ним жить.
«Все будет так, как решит белорусский народ»: Лукашенко провел совещание по вопросу подготовки VI Всебелорусского народного собрания

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Фото: БЕЛТА
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