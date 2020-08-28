Лукашенко о возможных санкциях со стороны Запада: нас пугать не надо!

Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения ООО «Савушкин-Орша». В частности, он рассказал, что Польша и Литва поставляют свою продукцию в Россию и Китай через Беларусь. Если мы закроем эту возможность, они столкнутся со сложностями. Президент рассказал о возможных ответных мерах:



– Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Сейчас они (Польша и Литва. – Прим. ред.) будут летать или через Балтику, или через Черное море торговать с Россией. А про санкционную продукцию, на которую Россия ввела эмбарго, пусть даже не мечтают! Мы им покажем, что такое санкции! Они зажрались и забыли, что такое Беларусь... Посмотрим, кто еще кого попугает.



Глава государства также добавил, что поручил Правительству внести предложения о переориентации всех торговых потоков из портов Литвы на другие:



– Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30 процентов литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались! Поэтому поставим на место. А что касается их санкций в отношении нас –мы уже это проходили. Выжили. Выживем и сейчас.