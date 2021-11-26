Лукашенко о возможности встречи между Беларусью, ЕС и ООН по беженцам: из области фантастики, но мы не против

Об этом Глава государства заявил сегодня в ТЛЦ «Брузги», отвечая на вопрос одного из журналистов, будут ли по результатам разговоров с Ангелой Меркель планироваться встречи между Беларусью, ЕС и ООН по вопросу беженцев. Президент отметил:
– Я думаю, это из области фантастики. Вы же знаете их позицию. Они стараются этой позиции придерживаться. Поэтому вряд ли это произойдет, по крайней мере, на высоком уровне. Я не говорю, на высшем. Но, может быть, на каком-то эксперте. Так они, видите, не хотят разговаривать и решать эту проблему на уровне ЕС – Беларусь. Опять же говорю: мы даже не паримся по этому вопросу. Мы не рассматриваем и не переживаем за это. Не хотят – без них мы разберемся с этими людьми. Но мы не против на любом уровне. Главное, чтобы этих людей защитить.
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