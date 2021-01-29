Лукашенко о волне протестов в России: после Беларуси расхлябанно к этим вопросам в постсоветских республиках не относятся

Об этом заявил Глава государства во время общения со студенческой молодежью в Белорусском государственном университете. Студенты напомнили о том, что в выходные по российским городам прокатилась волна протестов, которая полностью повторила белорусский сценарий. В связи с этим отметили: Александр Лукашенко не раз предостерегал лидеров СНГ и Союзного государства о таком развитии событий.
– Как вы думаете, лидеры этих стран так были убеждены в своей безопасности или такое экстремистское вторжение невозможно было предотвратить? – спросили у Президента.
– После Беларуси расхлябанно к этим вопросам в постсоветских республиках, да в других, не относятся, – ответил Александр Лукашенко. – Особенность вторжения в Беларусь была связана с тем, что удар было принято нанести по относительно сильному государству. Стабильному, сильному, монолитному государству. Это была проверка. Если в Беларуси пройдет, значит, пройдет и в других. Вторая особенность Беларуси заключалась в том, что надо было положить на лопатки Беларусь и через Беларусь получить трамплин для перманентного наступления против России.
Однако блицкриг, подчеркнул Президент, в Беларуси не удался. Кроме того:
– Российское руководство сделало соответствующие выводы из белорусского опыта, и они уже подготовились к этому. И вообще, блицкриг – это не для России. Там будут вдолгую раскачивать страну.
Кроме того, Александр Лукашенко отметил: цену единства Россия уже знает.
– Поэтому никто расхлябанно к этому сейчас не относится. Наоборот, серьезно относятся и делают соответствующие выводы. Никто не расслабляется, я в этом убежден. Мы часто обсуждали и обсуждаем эти вопросы. Тем более, мы понимаем, что бывшие советские республики находятся в зоне влияния многих крупных игроков. Это не только зона жизни и интересов России. Многие крупные страны положили свой глаз на другие республики. Мы находимся в зоне интересов Соединенных Штатов Америки и Евросоюза. Не только отдельных стран, но и Евросоюза в целом. Как я до выборов говорил: мы просто на разрыв, нас разрывают сегодня. И не дай бог нам оказаться ареной какой-то войны, где будут решаться не наши вопросы…
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко о волне протестов в России: после Беларуси расхлябанно к этим вопросам в постсоветских республиках не относятся
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