Лукашенко о ВНС: на все вопросы получены ответы. Думаю, и Россия нас услышала, и Запад

Александр Лукашенко подчеркнул:
– Мы мониторим ситуацию после Всебелорусского народного собрания. Вы, как специалист, понимаете, что мы, и я особенно, должны чувствовать, чем дышит наше общество. Это хорошо, что мнениеформирующие круги, такие люди, как вы, нормально воспринимают наш форум. И я в докладе, и вообще выступающие наши были довольно откровенны, говорили то, что думали. Поэтому на все вопросы получены ответы. Думаю, и наша Россия нас услышала, и Запад, и так далее. Это очень важно для дальнейшего развития нашего сотрудничества в рамках союза Беларуси и России.
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