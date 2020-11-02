Сегодня во время встречи с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим Экзархом всея Беларуси, Александр Лукашенко прокомментировал разговоры о возможном визите Папы Римского.
– Папа Римский – руководитель государства и церкви. Поэтому приглашение, если оно последует из Беларуси, должно быть от Главы государства и Православной церкви. С которой у католиков есть масса проблем. Я не хочу очутиться между молотом и наковальней и создать какие-то неудобства, – подчеркнул Президент.
Он отметил, что Папа Римский Франциск в телефонном разговоре выказал понимание ситуации.
– Поэтому всякие инсинуации, разговоры, что чуть ли не инкогнито приедет Папа Римский, тут соберется толпа со всей Европы… Ну естественно, приедут католики со всей Европы, и сто, и двести тысяч, это факт. Но подставлять Папу Римского под проблемы эти, где государство приглашает, а Православная церковь, главная наша конфессия, и наш Патриарх будет не согласен, мы на это никогда не пойдем. Мы раскольниками не были и не будем, – заявил Александр Лукашенко.
Он не против визита в Беларусь главы любой мировой конфессии, но на это нужно общее согласие:
– Это не должно нанести непоправимый раскол какой-то. Поэтому не надо насчет этого вести какие-то непонятные разговоры и в политической игре разыгрывать эту карту. Это неприемлемо.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко о визите Папы Римского в Беларусь: не надо в политической игре разыгрывать эту карту
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