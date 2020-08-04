Лукашенко о вероятности «цветной революции» в Беларуси: не получится!

Президент отмечает, что в настоящее время предпринимаются попытки расшатать вертикаль власти. Целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Глава государства задается вопросом:
–Что вы творите? Нашли этих трех несчастных девчонок, они же не понимают, что они читают. Что вы им пишете? Поведем на честные выборы, выпустим экономических, политических, наркоманов и уголовников, проведем честные выборы и будем жить. Но вы же им хоть подскажите, что не Президент в Беларуси назначает выборы. Что после «нечестных» выборов никогда белорусский Парламент не ввергнет страну в череду предвыборных кампаний. Не назначит очередные выборы. Вы хоть об этом подумайте. Что вы им пишете? Они же не понимают, что говорят и что творят. Но мы же видим, кто за ними стоит.
По словам Александра Лукашенко, в стране сегодня предпринимается ряд очень серьезных шагов по противостоянию угрозам:
– Наша задача номер один – подготовить свою армию первоклассных специалистов, способных противостоять и киберугрозам, и самым изощренным технологиям. И мы это сделаем. Мы это начали делать. И мы умеем это делать.
Глава государства рекомендует не упрекать его лично и государство в проигранной битве в интернете. На этот счет есть свои резоны:
– Вспомните, что я сказал: мы – государство. Мы никогда не выиграем эту битву в интернете, потому что она желтая. Мы же не можем опуститься на уровень желтизны, обзывать всех, кто нам не нравится. Мы же не можем до этого уровня дойти. Любой человек, который хочет разобраться в ситуации, видит не только интернет. Он видит все средства массовой информации. И он копается всегда, до самого далекого средства массовой информации, но справедливого, истинного. Спрос на правду и справедливость растет постоянно, каждый день.
Президент убежден, что сейчас на Беларуси, на нашем обществе отрабатываются сценарии «цветных революций» с учетом новых информационных технологий. Ответ короткий:
– Не получится! Государство начинается с народа, а держится на крепкой и стабильной управленческой вертикали. Пока эта вертикаль сильная, пользуется доверием народа –страну расшатать невозможно! Мы с вами 25 лет шли и нам завидовали. Почему? Потому что от Президента до крестьянина мы были единым целым. И как только разбогатели некоторые, как только в кармане что-то появилось, мы уже побежали, начали кричать: нам хочется больше.
Глава государства обращает внимание на то, что когда хотят подорвать основу государства, то начинают с атак на людей, которые преданно служат стране и народу:
– Особенно сегодня мы должны это четко понимать. В стране создан и функционирует абсолютно компактный государственный аппарат. Мы не избаловали наших чиновников ни зарплатами, ни привилегиями. Мы очень сурово относимся и будем относиться к проявлениям коррупции. Мы требовали и будем требовать дисциплины, чуткого, внимательного отношения к людям. И когда вы слышите мои бескомпромиссные высказывания в адрес тех или иных управленцев, это вовсе не значит, что весь наш государственный аппарат состоит из каких-то бездельников или казнокрадов. На самом деле большинство наших госслужащих – это работящие, умные, скромные люди. Других у нас нет. Они наши. И прежде чем упрекать госслужащих, я всегда людям говорю: на себя в зеркало посмотри, ты там увидишь этого государственного служащего, военного в погонах. Мы такие, как вы. Мы из вас, из народа. Поэтому, если мы плохи, значит, и вам меняться надо. Будете меняться – и мы будем меняться. Мы ваше отражение. У наших госслужащих нет бешеной роскоши, как у коллег из соседних стран. Не верьте нашим оппонентам, они врут. Но знайте: на этих людях держится управление страной. Они – хребет госсистемы. Это профессионалы, преданные стране и народу.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко о вероятности «цветной революции» в Беларуси: не получится!
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