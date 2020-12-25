Об этом Глава государства заявил во время общения с трудовым коллективом Городской детской инфекционной клинической больницы Минска:
- Мы планируем еще пять-шесть вакцин привезти в Беларусь. В зависимости того, как договоримся, сейчас это дефицит большой. Попробуем и сравним.
По словам Александра Лукашенко, одними из первых привьют врачей.
- Главный принцип - добровольность. Хотите - вакцинируйтесь, не хотите - никого заставлять не будем, - подчеркнул Президент.
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Лукашенко о вакцинации: планируем привезти в Беларусь 5-6 вакцин
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