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  2. Лукашенко о вакцинации: планируем привезти в Беларусь 5-6 вакцин

Лукашенко о вакцинации: планируем привезти в Беларусь 5-6 вакцин

Об этом Глава государства заявил во время общения с трудовым коллективом Городской детской инфекционной клинической больницы Минска:

- Мы планируем еще пять-шесть вакцин привезти в Беларусь. В зависимости того, как договоримся, сейчас это дефицит большой. Попробуем и сравним.

По словам Александра Лукашенко, одними из первых привьют врачей.

- Главный принцип - добровольность. Хотите - вакцинируйтесь, не хотите - никого заставлять не будем, - подчеркнул Президент.

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