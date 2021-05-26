Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления. Глава государства обратился к собравшимся в Овальном зале Дома Правительства:
– Как Глава государства, считаю своим долгом подробно озвучить перед народом Беларуси, международным сообществом позицию происходящих вокруг нашей страны процессов. Обозначить направления будущего развития, исходя из складывающейся ситуации. Те заявления, которые сегодня прозвучат, станут базовыми принципами белорусской государственной политики в ближайшей перспективе и обязательны к реализации всеми органами власти и управления.
Президент обратил внимание на то, что, как и прогнозировалось, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны изменили методы атаки на государство:
– Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Это уже не информационная война, это гибридная современная война. Нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячую. Они не могут нам простить ни «тротила», ни «Манкуртов», поэтому боятся новых разоблачений в показаниях как беглых, так и внутренних. В ближайшее время мы вам представим, как и всей общественности, все, что они наговорили. В том числе и недавно задержанные.
Именно поэтому, по словам Александра Лукашенко, архитекторы хаоса перешли от организации бунтов к этапу удушения:
– Идет поиск новых уязвимостей. И это направлено не только на нас. Мы для них – полигон. Экспериментальная площадка перед броском на восток. Апробировав у нас, они пойдут туда.
Глава государства напомнил, что известный экстремистский телеграм-канал уже вовсю работает против России, показав тем самым истинную цель западных стратегов.
Президент подчеркнул:
– Сейчас наступило время открыто и публично сорвать маски, честно и откровенно сказать то, что происходит.
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Лукашенко о текущем моменте: это уже не информационная война, это гибридная современная война
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