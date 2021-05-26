Лукашенко о текущем моменте: это уже не информационная война, это гибридная современная война

Президент обратил внимание на то, что, как и прогнозировалось, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны изменили методы атаки на государство:Именно поэтому, по словам Александра Лукашенко, архитекторы хаоса перешли от организации бунтов к этапу удушения:Глава государства напомнил, что известный экстремистский телеграм-канал уже вовсю работает против России, показав тем самым истинную цель западных стратегов.Президент подчеркнул: