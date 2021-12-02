Лукашенко о своем появлении с автоматом у Дворца Независимости: был уверен, что стрелять не придется

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что когда в 2020 году появился в один из дней массовых беспорядков в Минске с автоматом в руках у Дворца Независимости, то был уверен, что стрелять не придется. Об этом он заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, сообщает БЕЛТА.
"Я был уверен, что мне стрелять не придется. Потому что те, кто там были, это не революционеры. Это были трусы, которым заплатили деньги, и они несколько дней там, недель ходили-ходили. Ну да, гоняли их толкали и прочее. Но так, слегка. И они думали, что ну еще раз сходим. Деньги-то развозили, раздавали. А кто они? Какие же они революционеры? Они трусы", – сказал Президент.
Глава государства напомнил, что еще до того, как он публично появился с автоматом, он пролетел над проспектом на вертолете.
"Я развернулся и полетел вдоль проспекта. Специально на низкой высоте, чтобы они видели", – рассказал он.
Александр Лукашенко пояснил, что хотел тем самым всем показать, что никуда не сбежал. Вместе с ним был и младший сын Николай.
"Он вышел не с той целью, что я. Он вышел, как было сказано: я вышел защищать папу", – уточнил Глава государства.
"Я знал, что они подлые трусы, продажные. И когда сказали, что я сбежал, я быстро вышел, сел в вертолет и полетел прямо над проспектом", – рассказал Президент.
В результате участники массовых беспорядков, увидев вертолет, побежали прочь.
"Я приземлился и прямо туда вышел с автоматом. Все вооруженные, служба безопасности – два человека, – отметил Глава государства. – Это была моя железная позиция. Я пугнуть их, конечно, хотел, но я понимал, что они все убегут. И они убежали".
"Но если бы только они пошли штурмом на Дворец Независимости (а я постоянно здесь находился, здесь был центр управления Президента, внутри у меня были подготовленные спецназовцы), если бы только они сюда ринулись (а мы знали, что у них не только было холодное оружие, мы не исключали это), мы бы защищали по всем законам Дворец Независимости, в том числе и боевым оружием. Ситуация была очень серьезная тогда", – рассказал Александр Лукашенко.
Он добавил, что когда вышел, то был уже уверен, что стрелять не придется. Но если бы против него была совершена какая-то попытка насилия, то, заверил Президент, он предпринял бы соответствующие ответные действия:
"Я с ребенком вышел. И если бы против меня была совершена какая-то попытка насилия, ты что думаешь, я бы смотрел? Ну если бы только застрелили сразу. Но я тоже не один был. У меня воины были – ребята такие, что там бы пол-Минска смели этих негодяев. Поэтому там не шутка была".
Он также отметил, что среди участников акций впереди было много "пацанья" и школьников, которые вообще не голосовали и не понимали, что происходило.
"В этом была и вся проблема. Ну как против этих пацанов воевать, которым дали на жвачку какую-то копейку?" – заметил белорусский лидер.
Фото: БЕЛТА