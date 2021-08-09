Лукашенко о сценарии развития страны: как человек я хочу, чтобы было тихо и спокойно

Во время «Большого разговора с Президентом» на просьбу предсказать сценарий развития страны в будущем Александр Лукашенко ответил, что это «страшно серьезный вопрос», который «с кондачка не обозначишь».
При этом белорусский лидер отметил, что стратегия развития страны – в социально-экономической, политической, военной сфере – была определена на Всебелорусском народном собрании:
– Как человек я хочу, чтобы было тихо, спокойно. Чтобы родив одного ребенка, вы родили и второго (третий мой будет, как я всегда говорю) – троих детишек, и вы были рады. Чтобы вы могли спокойно вырастить детей. А это спокойствие может быть только тогда, когда есть нормальная экономическая основа под этим. Если люди имеют возможность работать, могут заработать.
Президент процитировал следующие слова из народа: «если в Беларуси ты хочешь заработать, ты заработаешь всегда».
– Наши люди не всегда стремятся. Но надо напрячься. Изначально все от земли, от станка, от завода. Да, можно и айтишником заработать, но надо мозги иметь… Главное – личное стремление. Мы не будем сковывать личную инициативу людей.
Отдельно Глава государства затронул тему айтишников:
– Пожалуйста, вы делайте продукт, получите за это деньги. Деньги должны быть здесь. Это главное. Получите свои льготы. Мы будем видеть, куда вы тратите эти деньги.
Высказался и об ипэшниках:
– У нас кто только не ипэшник. А ипэшниками будут те десятки, может, сотни или тысячи, которые умеют своими руками что-то делать невероятное. Я часто говорю: корзину плести умеют, ну чего нам там придираться к этому мужику? У нас немного их. Из соломы что-то делают, рукодельничают, на станках ткут рушники, полотенца и так далее. Вот им, пожалуйста, не жалко и льготы предоставить. А у нас что ни вид деятельности – ИП… Там надо налоги платить, потому что в других организациях от этой деятельности налоги платят. А они у нас не платят. И видите ли, они еще и власть хотели сломать и под себя подмять. Минимум оказались движущей силой этого блицкрига. Это ненормально! Поэтому мы потихоньку все это приведем в соответствие. Мы не будем их чистить, мы не будем их ломать – работайте. Но налоги надо платить.
Фото: БЕЛТА