Лукашенко о США: империя потихоньку катится вниз

В противостоянии с коллективным Западом белорусский лидер не раз говорил о красных линиях, перехода которых Беларусь не потерпит. На вопрос о том, что станет такой красной чертой для американцев, Александр Лукашенко сегодня во время «Большого разговора с Президентом» ответил:
– Я не имел в виду Соединенные Штаты Америки. Почему? Потому что вы далеко и вам пофиг, что происходит в этой Беларуси. Вы даже не знаете, где она расположена, и через десять минут забыли, кого кормили печеньками. Вы просто пользуетесь своим монопольным правом печатать иностранную валюту и контролировать ее ход. И пользуетесь тем, что в результате событий в Европе, Азии вы поднялись, создали мощную империю, которая потихоньку-потихоньку катится вниз благодаря политике вашей непонятной.
Президент добавил, что пока Беларуси «трудно тягаться» с США:
– Поэтому не переживайте, что «диктатор» нарисовал где-то для вас красную черту.
Фото: БЕЛТА