Лукашенко о союзной интеграции: мы приступаем к перезагрузке совместного экономического пространства

– То, что мы целенаправленно, без хаоса совершенствуем и внутренние наши процессы, говорит то, что совсем недавно в России была проведена конституционная реформа и намечены грандиозные планы переустройства и обустройства России. Так же и Беларусь следом готовится провести конституционную реформу. Думаю, что в феврале мы проведем соответствующий референдум и примем новую Конституцию.
Именно в этом Александр Лукашенко визит залог нашего упорядоченного движения вперед.
– Мы с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в 2019 году поставили перед правительствами двух стран задачу оценить итоги союзной интеграции и определить шаги по ее дальнейшему углублению, – продолжил белорусский лидер. – Сегодня мы принимаем практически отчет о проделанной работе. Документы одобрены Советом Министров Союзного государства и требуют утверждения на уровне Высшего Госсовета, что мы сегодня и делаем.
После этого правительствам в течение двух лет необходимо принять меры по реализации целого ряда концептуальных решений.
– По сути, мы приступаем к перезагрузке совместного экономического пространства. Она предполагает внедрение современных технологий, стилей и методов принятия решений, – заявил Александр Лукашенко. – Результатом этой работы должны стать формирование качественно новой среды оборота товаров и услуг, создание объединенных отраслевых рынков, реализация единых финансовой, налоговой, кредитной, промышленной и других политик.
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