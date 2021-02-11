Об этом Александр Лукашенко заявил на VI Всебелорусском народном собрании, которое проходит во Дворце Республики. Он подчеркнул, что ответственное партнерство Беларуси и Китая, несмотря на расстояние, сделало наши страны ближайшими соседями, а стратегическое сотрудничество с Китаем стало одной из причин атаки Запада на Беларусь в конце прошлого года:
– Но нас это остановить не должно. Мне прямо в глаза было сказано: вы уходите от Китая. Китая не должно быть в центре Европы. На что я им ответил: когда Евросоюз и США атаковали нас и экономику Беларуси лет 5–6 тому назад санкциями, Китай безоговорочно нас поддержал. В то время он открыл свою дверь для нас, и мы в нее вошли… Мы люди благодарные, и мы помним, что было сделано для нас. Этот пример подтверждает правильность нашего курса на углубление стратегических отношений с КНР, выход на новый уровень железного братства и партнерства, как они называют наше сотрудничество.
По словам Президента, ориентиры развития Беларуси и Китая во многом совпадают. Он добавил, что КНР оказывает содействие Беларуси в строительстве жилья и знаковых инфраструктурных объектов. На текущем этапе также важно расширить деловое и инвестиционное присутствие китайских банков и компаний, прежде всего в индустриальном парке «Великий камень».
– Нам необходимо активнее осваивать неисчерпаемый китайский рынок.
Сегодня реализуется экспортная заявка по сельхозпродукции, продовольствию, сотни белорусских сельхозпредприятий аккредитованы на экспорт КНР, что позволит нарастить экспорт от 700 миллионов долларов до 1 млрд долларов.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко о сотрудничестве с Китаем: наши ориентиры во многом совпадают
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