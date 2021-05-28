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Лукашенко о событиях вокруг Беларуси: идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года

Идет попытка раскачать ситуацию в Беларуси до уровня августа прошлого года. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи, сообщает БЕЛТА.


- Я вас проинформирую. Пользуясь такими доверительными отношениями с вами, захватил некоторые документы. Покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит. Просто публично я при подготовке к встрече вам скажу следующее, чтобы вы понимали, что это за люди. Хотя мы с вами в этом ключе обсуждали многие проблемы, - отметил Президент Беларуси.

Он напомнил о периоде прошлого года, когда разным странам пришлось вывозить своих граждан из других государств на фоне ограничений, вызванных пандемией.

- Наверное, больше России никто не спасал своих людей, вывозя с курортов. И даже с Индией нам вы помогали, человек 200 вывезли белорусов, где-то мы попутно вывозили россиян - "Белавиа" наша. Тогда все закрылось. Один аэропорт в Минске работал, и вывозили своих людей. Они (ряд зарубежных стран, в том числе в Евросоюзе, США. - Прим. БЕЛТА) все закрыли, - напомнил Глава государства. - Они попросили "Белавиа", и наша компания вывезла тысячи, тысячи человек: шведов, немцев, поляков, литовцев (у них вообще наглухо было закрыто), американцев. Тысячи вывозили в Минск, поскольку аэропорт был открыт единственный. А потом американцев у нас забирали или мы им туда отвозили. Не представляете, как они были нам благодарны - "Белавиа" - за вывезенных людей, спасенных.

В этой связи Президент акцентировал внимание на реакции этих же стран на случай с самолетом Ryanair, который совершил посадку в Минске из-за сообщения о минировании. "Этот случай с самолетом, к которому "Белавиа" не имеет никакого отношения", - подчеркнул белорусский лидер.

- Там самолетов "Белавиа" не было (в инциденте с самолетом Ryanair. - Прим. БЕЛТА), она базируется в аэропорту, там и вы летаете, и другие (российские самолеты и других стран. - Прим. БЕЛТА). Чужой самолет. Упрекают военных, что мы его там посадили. "Белавиа" при чем? Замочили на всю катушку. И если бы не вы - в этот период, я смотрю, Москва отказывает: летите вокруг Беларуси - не принимают самолеты в Москве. Сразу почувствовали. Но за что наказали трудовой коллектив "Белавиа"? За то, что они в COVID их вывозили тысячами. Вот их лицо, - обратил внимание белорусский лидер.

- Я покажу вам некоторые документы. Вы поймете, что там происходит и происходило. Идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года, - заявил глава государства.

Владимир Путин в этой связи припомнил случай, когда на Западе в свое время посадили самолет Президента Боливии. "Президента вывели из самолета, и ничего - тишина", - заметил он.

Александр Лукашенко согласился и отметил, что есть и другие случаи в мире, когда принуждали к посадке самолеты тех или иных стран и при этом никто не кричал по этому поводу. 

- Просто понятно, что от нас хотят эти "друзья" наши западные. Что тут обсуждать… Но нет тех высот, которые большевики не брали. Возьмем и мы, - подчеркнул Президент Беларуси.

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Фото: БЕЛТА
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