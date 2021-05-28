Лукашенко о событиях вокруг Беларуси: идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года

- отметил Президент Беларуси.Он напомнил о периоде прошлого года, когда разным странам пришлось вывозить своих граждан из других государств на фоне ограничений, вызванных пандемией.- напомнил Глава государства.В этой связи Президент акцентировал внимание на реакции этих же стран на случай с самолетом Ryanair, который совершил посадку в Минске из-за сообщения о минировании.- подчеркнул белорусский лидер.

- Там самолетов "Белавиа" не было (в инциденте с самолетом Ryanair. - Прим. БЕЛТА), она базируется в аэропорту, там и вы летаете, и другие (российские самолеты и других стран. - Прим. БЕЛТА). Чужой самолет. Упрекают военных, что мы его там посадили. "Белавиа" при чем? Замочили на всю катушку. И если бы не вы - в этот период, я смотрю, Москва отказывает: летите вокруг Беларуси - не принимают самолеты в Москве. Сразу почувствовали. Но за что наказали трудовой коллектив "Белавиа"? За то, что они в COVID их вывозили тысячами. Вот их лицо, - обратил внимание белорусский лидер.

- Я покажу вам некоторые документы. Вы поймете, что там происходит и происходило. Идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года, - заявил глава государства.

Владимир Путин в этой связи припомнил случай, когда на Западе в свое время посадили самолет Президента Боливии. "Президента вывели из самолета, и ничего - тишина", - заметил он.

Александр Лукашенко согласился и отметил, что есть и другие случаи в мире, когда принуждали к посадке самолеты тех или иных стран и при этом никто не кричал по этому поводу.

- Просто понятно, что от нас хотят эти "друзья" наши западные. Что тут обсуждать… Но нет тех высот, которые большевики не брали. Возьмем и мы, - подчеркнул Президент Беларуси.