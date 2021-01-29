Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече со студенческой молодежью. В частности, у Президента поинтересовались его отношением к призыву в армию по профессиональному принципу, наподобие того, как айтишников призывают в ИТ-роту. Мнение Главы государства на этот счет такое:
– Это надо сделать.
Александр Лукашенко добавил, что ИТ-рота – очень удачный пример:
– Надежные, воспитанные ребята, они понюхали порох, жизнь почувствовали в молодом возрасте. Они нам не то что «разбавят» айтишников, это будет костяк… Если не айтишник, а кто-то другой по профессии, но в армии нужный – почему бы нет? Пусть они по своей специальности служат там по контракту, может быть, потом и останутся.
Это очень правильный и актуальный вопрос, подчеркнул Президент. Министерство обороны проработает возможные предложения и внесет на рассмотрение Главе государства.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко – о службе в армии по специальности: это надо сделать
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