Сегодня во время встречи с коллективом Министерства внутренних дел Президент поблагодарил правоохранителей за то, что они стоят на страже порядка и отстаивают спокойствие на улицах:
– Без вас было бы очень сложно. Поэтому я и попросил пригласить всех ребят, чтобы они видели и понимали, что Президент никогда не бежал и бежать не собирается.
Он отметил, что за кресло не держится, однако рано или поздно все присутствовавшие сегодня во Дворце Независимости со своих должностей уйдут.
– Но мы не уйдем от сохранения того, что мы сейчас сберегли. Поэтому если вы позовете меня к себе, когда мы якобы с вами будем «на пенсии», мы еще послужим этому государству и народу. И если новый Президент, новые генералы захотят от нас совета, помощи и поддержки, – мы им окажем. Вот и вся моя политика. Но если кто-то думает, что я тут сейчас собрался и свинтил… Слушайте, были ситуации, когда, может быть, кто-то и дрожал, но вы видели, что у меня даже волос не дрогнул. У нас было посложнее, – напомнил Александр Лукашенко 90-е годы.
Нынешний момент, по его мнению, отличается лишь значительной внешней поддержкой, которая постоянно подпитывает попытку «цветной революции». Кроме того, внимание власти было отвлечено на борьбу с коронавирусом, лечение людей, обеспечение лекарствами и защитными средствами. Глава государства признал:
– Конечно, мы кое-что упустили. Но это нас не оправдывает. Поэтому сегодня приходится делать выводы и извлекать уроки из допущенных вот этих ошибок.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко о ситуации в Беларуси: у нас было и посложнее
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