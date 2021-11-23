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  2. Лукашенко о ситуации в АПК: стратегия одна - скорее выходить на экспорт в семь миллиардов долларов

Лукашенко о ситуации в АПК: стратегия одна - скорее выходить на экспорт в семь миллиардов долларов

Об этом Президент заявил сегодня, принимая с докладом заместителя Премьер-министра Александра Субботина и министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко.

Фото: БЕЛТА

Предваряя доклад, Александр Лукашенко отметил:

- Мы еще много будем говорить о результатах работы агропромышленного комплекса в текущем году. Поэтому буквально несколько слов, Иван Иванович. О героизме рано еще говорить. Я, несмотря на то, что только что получил вашу презентацию, тем не менее, знаком с итогами. Не единожды мы обсуждали с вами это. Тем не менее, в связи с окончанием уборки урожая какова ситуация? Меня в данном случае больше всего волнует будущее, стратегия. Текущее уже понятно, все недоработки, все хорошее мы видим. А вот будущее…  Мы с вами не единожды обсуждали тактические вопросы и вопросы стратегические. Стратегия одна. Нам надо побыстрее выходить на экспорт продукции в семь миллиардов долларов.  

Будет дополнено.
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