Лукашенко о ситуации в Афганистане: если позиция ОДКБ и ШОС будет консолидированной, то мы с этой ситуацией справимся

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сказал Президент БеларусиАлександр Лукашенко попросил Махмадшарифа Хакдода дать оценку ситуации не только в Центрально-Азиатском регионе в целом, но и в соседних с Таджикистаном государствах.Посол Таджикистана в свою очередь поблагодарил Президента нашей страны за осведомленность: