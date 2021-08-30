Лукашенко о ситуации в Афганистане: если позиция ОДКБ и ШОС будет консолидированной, то мы с этой ситуацией справимся

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Таджикистана в Беларуси Махмадшарифом Хакдодом, говоря о ситуации в Афганистане и необходимости выработки консолидированной позиции в отношении происходящих там событий.
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– Если позиция ШОС и ОДКБ будет консолидирована, то мы с этой ситуацией справимся. И поможем и афганскому народу преодолеть эти все сложности и трудности. Но если на афганской скрипке каждый будет играть по-своему – быть беде. Это непростой район, и дело не только в Афганистане. Непростая ситуация в соседних государствах, на Ближнем Востоке, радикализм весь этот, который, к сожалению, имеет сегодня и объективные основы и причины для такого поведения, – сказал Президент Беларуси. – Ведущие западные государства туда влезли, создали еще худшую ситуацию, нежели она там была. И естественно, породили еще больший радикализм. Кто в этом виноват? Вот они и виноваты. Отчасти, может быть, и мы, потому что мы сидели и думали, что нас это не касается и не коснется. Ан нет, все коснется.
Александр Лукашенко попросил Махмадшарифа Хакдода дать оценку ситуации не только в Центрально-Азиатском регионе в целом, но и в соседних с Таджикистаном государствах.
Посол Таджикистана в свою очередь поблагодарил Президента нашей страны за осведомленность:
– В Таджикистане вам рады всегда. В ближайший ваш визит в Таджикистан во время предстоящих саммитов региональных организаций ОДКБ и ШОС раскроются те вопросы, которые сегодня волнуют не только Таджикистан, но и, не побоюсь сказать, мировое сообщество.