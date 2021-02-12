Выступая с заключительным словом на VI Всебелорусском народном собрании, Президент затронул тему ситуации, сложившейся вокруг белорусского санатория «Беларусь» в литовском Друскининкае.
Александр Лукашенко сказал:
– Я попрошу Правительство немедленно вернуться к этой проблеме и решить ее, приняв соответствующее решение. Или вносите на рассмотрение Президента. Мы не должны бросить тех людей, которые там работают! У нас достаточно рычагов, и мы должны их использовать: мы должны защищать своих людей! Это будет и хорошее предупреждение тем, кто будет хвататься за такие вопросы: мы должны на это отвечать.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко о ситуации с санаторием «Беларусь» и Литве: мы должны защитить своих людей
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