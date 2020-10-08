Об этом Глава государства заявил на совещании о готовности системы здравоохранения противостоять эпидемическому подъему заболеваемости COVID-19 и сезонным респираторным инфекциям.
– Если мы не будем этим заниматься сами, никакие врачи нас не спасут и не вылечат. То, что происходит, допустим, сейчас на улицах Минска по выходным – понятно, какие будут последствия. И заболеваемость в Минске у нас выше, чем в других регионах.
Глава государства обозначил: для того чтобы не свалиться в неконтролируемый эпидемический штопор, все в наших руках.
– Оставаться здоровым, не допускать болезни – это не проблема врачей и не их головная боль! Работа медиков – помогать тогда, когда по воле случая произошло несчастье. Все остальное – за нами. Нам необходимо учиться слушать врачей, строго выполнять рекомендации. Как минимум сделайте прививку от гриппа, если вы считаете нужным это сделать, и соблюдайте правила гигиены.
Отдельно Президент напомнил о социальном дистанцировании, однако, по его мнению, оно должно быть разумным.
– Самое главное при всех этих мерах – не перегрузить систему здравоохранения, – резюмировал Александр Лукашенко. – Пока, по той информации, которой я обладаю, у нас ситуация нормальная. И поэтому надо, чтобы имеющийся запас коек остался незадействованным. Пусть они лучше порожняком простаивают.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко о ситуации с коронавирусом: самое главное в борьбе с любой болезнью – беречь себя и своих родных
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