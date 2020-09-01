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  2. Лукашенко о ситуации с Кондрусевичем: обстоятельства сейчас детально изучаются

Лукашенко о ситуации с Кондрусевичем: обстоятельства сейчас детально изучаются

Об этом Президент сообщил в ходе общения с журналистами в Барановичах, комментируя ситуацию с запретом на въезд главе Католической церкви Беларуси.​


В частности,​ он рассказал о том, что сейчас самым внимательным образом изучается ситуация с въезжающими в страну ​и выезжающими ​из нее. ​Некоторая настороженность в​ отношении Тадеуша Кондрусевича была ранее. Выяснилось, что ​тот ​неожиданно выехал в центр под Варшаву, получив определенные навыки и задачи. На границе выяснилось, что он попал в список невъездных. Сейчас детально изучается ситуация, однако есть вероятность , что у Тадеуша Кондрусевича не одно гражданство (кроме белорусского).

– Мы хотим изучить вопрос. Если там все чисто и по закону – мы поступим по закону. Если там нарушение закона – ответит по закону, – сказал Президент.

При этом никакого предубеждения к полякам нет, подчеркнул Александр Лукашенко:

 У нас море поляков живет. Я часто за них сражался и боролся​ и говорил «наши поляки», «это мои поляки».​ И мы с ними будем жить, как и жили, – в мире.

Глава государства озвучил свое принципиальное мнение относительно различных конфессий:

– Мы же костелы не закрыли, даже если они вели антилукашенковскую, антигосударственную пропаганду. Наоборот, мы их пытаемся поддержать, защитить... ​ Костелы работали и будут работать. Молитва, верующие, ​их дорога к храму – это для меня святое. ​Я всегда говорил о том, что у каждого белоруса должна быть дорога к своему храму. Мы это свято соблюдаем. Католики пусть не переживают. Никакого наката государства на Католическую, Православную (церковь. – Прим. ред), мусульмане, иудеи – кто бы здесь ни был – мы никогда не допустим. Конфессиональный, национальный мир – это наша гордость.

Фото: архив БЕЛТА
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