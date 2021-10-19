Лукашенко о ситуации с COVID-19: я, скорее всего, разделяю осторожный оптимизм

Подводя черту под докладами из регионов, прозвучавшими на совещании по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию коронавирусной инфекции, Президент отметил:
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– У меня сложилось мнение, что никакой катастрофы нет. Я, скорее всего, разделяю осторожный оптимизм, который был высказан с мест, что мы не прибавляем в заболеваемости теми темпами, как это было две недели – месяц назад. Даже где-то 3–4 процента, министр говорит, у нас людей тяжелых и заболевших поменьше. Это пока высокая стабильность, но она вызывает определенный оптимизм.
При этом Глава государства напомнил, что борьба с пандемией – дело недешевое:
– Это очень дорого стоит. Напряжена вся страна. Вы видите, кислорода 220 –230 тонн мы сегодня производим. Мы перепрофилировали практически все заводы, которые могут производить кислород, на медицинский кислород. Вы же понимаете, что мы в какой-то степени парализовали какие-то сектора экономики. Это очень серьезный вопрос и недешевое мероприятие.